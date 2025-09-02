Imane Khelif bírósághoz fordult, hogy ne kelljen nemi tesztnek alávetnie magát a versenyzéshez

Az algériai olimpiai bajnok Imane Khelif a Court of Arbitration for Sport (CAS) nevű, nemzetközi választottbíróságnál fellebbezett a World Boxing azon döntése ellen, amely megtiltja számára a közelgő versenyeken való részvételt, hacsak nem veti alá genetikai nemiségtesztnek – írja a France24 a CAS-ra hivatkozva.

A határozat megsemmisítése mellett Khelif azt akarja elérni, hogy a genetikai nemiségteszt elvégzése nélkül indulhasson a 2025-ös ökölvívó-világbajnokságon – áll a bíróság közleményében. A bíróság elutasította Khelif azon kérelmét, hogy a döntést függesszék fel, amíg az ügyet tárgyalják.

Fotó: AYTAC UNAL/Anadolu via AFP

Khelif a párizsi olimpián úgy nyert aranyérmet, hogy nemi hovatartozása nagyobb figyelmet kapott, mint a teljesítménye. Khelifet Nemzetközi Ökölvívó Szövetség (IBA) arra hivatkozva kizárta a 2023-as világbajnokságról, hogy a nemi kromoszómavizsgálatok alkalmatlannak találták a részvételre. Az algériai sportoló azonban Párizsban a női kategóriában indulhatott, miután a Nemzetközi Olimpiai Bizottság 2023-ban megvonta az IBA nemzetközi szakszövetségi státuszát, és átvette a boksz szervezését.

2028-as los angelesi olimpián már a Word Boxing fogja szervezni az ökölvívó versenyeket. A szervezet májusban bevezette a kötelező nemi tesztet minden versenyző számára, hozzátéve, hogy Khelif nem indulhat, amíg nem esik át ezen a vizsgálaton. A World Boxing elnöke, Boris van der Vorst később bocsánatot kért amiatt, hogy Khelif nevét nyilvánosan közölték a bejelentésben, mondván, a sportoló magánéletét meg kellett volna védeni.

Khelifnek júniusban egy hollandiai World Boxing-tornán kellett volna indulnia, de inkább kihagyta azt.

A 26 éves versenyző többször is hangsúlyozta, hogy nőként született, és régóta a női ökölvívásban versenyez. Márciusban kijelentette, hogy meg fogja védeni címét a 2028-as olimpián. (via France24)