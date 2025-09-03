„Az üléshez kötözték. Egyiptomtól Moszkváig az egész úton sírt” – orosz menedékkérőket is deportálnak az USA-ból

Augusztus 27-én felszállt egy repülőgép az Egyesült Államok Bevándorlási és Vámügyi Hivatalának (ICE) fő fogva tartási központjából, a Louisiana állambeli Alexandriából. A gép Kairóba repült, ahol a fedélzetén lévő mintegy 50, Amerikában menedékjogot kérő orosz állampolgárt az egyiptomi hatóságok arra kényszerítették, hogy felszálljanak egy Moszkvába tartó repülőre.

A menekültek között ott ült egy Andrej Vovcsenko nevű 25 éves volt katona, aki 2022 októberében dezertált az orosz hadseregből, ami miatt a hazájában körözték. Tíz év börtönbüntetés várt rá Oroszországban.

A sztorit robbantó Guardian nem érte el Vovcsenkót, de több olyan emberrel beszéltek, akik egy gépen utaztak vele.

„Könyörgött, hogy ne tegyék fel a Moszkvába tartó repülőgépre, de az egyiptomi rendőrség nem engedett” – mesélte egyikük. „Az üléshez kötözték. Egyiptomtól Moszkváig az egész úton sírt.”

A Guardian cikke szerint Moszkvában a gép utasait „szűrésnek” vetették alá: az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat, az FSZB emberei kihallgatták őket. A büntetlen előéletűeket elengedték.

Fotó: MICHAEL M. SANTIAGO/Getty Images via AFP

Az Egyesült Államok Belbiztonsági Minisztériuma (DHS) nem reagált a Guardian megkereséseire, ezért nem tudni, pontosan hány orosz állampolgárt deportáltak Oroszországba, és hogy közülük hányan kértek korábban politikai menedékjogot az USA-ban. Az augusztusin kívül még egy orosz menedékkérőket deportáló gépről ír a Guardian, azt június közepén indították, szintén Kairóba, 30 emberrel a fedélzetén.

„Sajnos a legrosszabb félelmeink válnak valóra” – mondta Vlagyimir Osecskin, a Gulagu.net weboldalt üzemeltető orosz emberi jogi aktivista a Guardiannek.

„Azok az emberek, akik védelemre szorulnak, akik Putyin háborújából és diktatúrájából, az FSB kínzásaitól és elnyomásától menekülnek, amerikai börtönökben kötöttek ki, narancssárga overallban, és átszállításuk során bűnözőkhöz hasonlóan bilincsben. Néhányukat átadták az FSZB-nek és más biztonsági szolgálatoknak. Ez kegyetlen és szégyenletes” – mondta.

Szerdán az orosz ellenzék vezető személyiségei, Julia Navalnaja (a meggyilkolt Alekszej Navalnij özvegye), Vlagyimir Kara-Murza és Ilja Jaszin közös nyilatkozatot adtak ki, amelyben felszólították Mark Carney kanadai miniszterelnököt, hogy adjon menedéket azoknak az oroszoknak, akiket deportálni akarnak az Egyesült Államokból.

Fotó: RON JENKINS/Getty Images via AFP

Donald Trump tömeges deportálásokkal kampányolt 2024-ban az elnöki székért (erről itt írtunk bővebben), és azóta beindult programja számos súlyos emberi jogi jogsértést hozott magával, amelyek közül többet amerikai bíróságok hivatalosan is elítéltek. A Guardian összesítése szerint Trump második elnöki ciklusa alatt legalább 195 ezer embert távolítottak el kényszerrel az országból.

Ukrajna 2022-es teljes körű orosz inváziója óta az Oroszországból érkező menedékkérők száma meredeken emelkedett az Egyesült Államokban, összesen 8300 ember folyamodott menedékért ebben az időszakban.

A Guardiannek nyilatkozott egy férfi, aki 2024 májusában kért politikai menedékjogot, miután legális úton az USA-ba utazott Mexikón keresztül.

Elmesélte, hogy szinte azonnal egy mississippi börtönbe került, ahol másfél hónap alatt 24 kilót fogyott. „Felhívtam a rokonaimat és elmondtam nekik, hogy valószínűleg meg fogok halni” – mondta. Őt is hazatoloncolták Oroszországba.

Egy másik menedékkérő felesége azt mesélte a Guardiannak, hogy a férjének is rajta kellett volna lennie azon a bizonyos augusztus 27-i gépen, de az ügyvédje az utolsó pillanatban megakadályozta, hogy deportálják. A férfit szélsőségességgel vádolják Oroszországban, mert részt vett egy kormányellenes tüntetésen.