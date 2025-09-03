Hszi megmutatta, ki a főnök az ázsiai diktátorok közt

Hat év után először tartottak katonai parádét Pekingben, ezúttal a II. világháború befejezésének 80. évfordulójára emlékezve. A kínai vezetés az alkalmat egy nagyszabású geopolitikai bemutatóként használta, ahol Hszi Csin-Ping világossá tette: ő az, akinek befolyása van a térség erősembereire. Az esemény legfontosabb diplomáciai mutatványa az volt, hogy Hszi az egész eseményt Vlagyimir Putyin és Kim Dzsongun társaságában töltötte.

Putyin, Hszi és Kim Pekingben Fotó: SERGEY BOBYLEV/AFP

A kínai néphez szóló beszédében Hszi néhány üzenetet is elejtett a Nyugat felé. Azt mondta, „az emberiség együtt emelkedik és együtt hull alá”, valamint hogy Kína „soha nem ijed meg a zaklatóktól”. Utóbbiban az Egyesült Államokra és annak vezetőjére ismertek azok, akik elemezték a szöveget. Az ünnepség még ezekben a percekben is tart, most épp együtt vacsoráznak a keleti vezetők (van azért néhány európai államfő is: Lukasenka, Vucic és Fico). Elemzők szerint ha Putyinnal és Kimmel közös, háromoldalú hivatalos találkozót is tartanak, az egyértelmű utalás lenne arra, hova áll Kína az orosz-ukrán konfliktusban.

(BBC, Guardian)