Levontak a főváros számlájáról 4,5 milliárdot, már 70 milliárd körüli a mínusz

Szerda reggel inkasszálták a főváros számláját, vagyis leemeltek 4,5 milliárd forintot róla – számolt be Kiss Ambrus, a Főpolgármesteri Hivatal főigazgatója a Magyar Hangnak. Ezzel már közel mínusz 70 milliárd forintnál jár a főváros adóssága. Kedd Kiss még arról beszélt, hogy a főváros számláján mínusz 65 milliárd forint van, de szeptember 10-től indul a cégek iparűzési adó befizetése, ami megszüntetheti a mínuszt.

A főigazgató azt mondta, hogy a mostani 4,5 milliárdos levonás a hitelkeretük rovására történt és a kamatfizetési kötelezettségeket növeli meg. Ez pedig a működésre fordítható pénzt csökkenti.

Kiss Ambrus Fotó: Németh Dániel/4443

A főváros a szolidaritási hozzájárulás jogszerűségét vitatja: szerintük a kormány által kirótt sarc jogsértő, ezért indítottak jogi eljárást és kértek jogvédelmet, hogy ne kelljen befizetniük. Kiss szerint a jogvédelem csak a decemberi befizetés esetében szűnt meg, a főváros azon jogvédelmi kérelmét nem érinti, amit a 2025. májusa és augusztusa közötti időszakra indítványoztak, és amit első fokon meg is kaptak a Fővárosi Törvényszéktől. Ez potenciálisan egy 28 milliárdos összeg.

Hogy 2025 szeptemberétől is kérnek-e jogvédelmet, azt még nem tudta megmondani Kiss. Szerinte ez azon is múlik, hogy meg tudnak-e állapodni a kormánnyal, de egyelőre a tárgyalások szünetelnek.