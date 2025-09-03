Mészáros Lőrinc magánrepülője is Brac szigetén járt, amikor együtt látták a leggazdagabb magyart Orbán Viktorral

Dénes Balázs, a Civil Liberties Union for Europe (Liberties) jogvédő szervezet vezetője előbb a Tilos Rádión, majd az Átlátszónak is elmesélte, hogyan találkozott Orbán Viktorral és Mészáros Lőrinccel Horvátországban, Brac szigetén, egy apró faluban. A rádióban azt mondta, augusztus 28-án, délután 1 óra körül futott bele a miniszterelnökbe és annak gyerekkori barátjába, a leggazdagabb magyarba.

Aznap mi is követtük Mészáros Lőrinc repülőgépét az útvonalakat rögzítő alkalmazások segítségével. Az OE-LOT lajstromjelű Bombardier Global 6500-asról van szó, arról a gépről, amellyel májusban a BL-döntőre ment Mészáros és az entourage. Augusztus 28-án a helyi reptér apronján parkolt a gép, ahova előző nap érkezett. Az éjszakát tehát ott töltötte. 28-án aztán 17:41-kor megjelent két alak, akik felsétáltak a gépre, ami aztán felszállt és Budapest felé vette az irányt. Mindezt webkamerán is láttuk, rögzítettük. Íme:

Dénes azt mondja, alig öt órával a felszállás előtt találkozott Orbán Viktorral és Mészáros Lőrinccel. Az Átlátszónak nyilatkozva elmesélte, a találkozás szürreális volt. Hajójával Bobovišća na Morun kötött ki ebédidőben, ott futott össze a magyar miniszterelnökkel a leggazdagabb magyar társaságában.

Dénes közös képeket is készített Orbán Viktorral és Mészáros Lőrinccel, majd beszélgetésbe elegyedtek. A képeket ugyanakkor nem hozza nyilvánosságra, mert mint a Tilos Rádióban és az Átlátszónak is mondta: „Nem engedhetem meg magamnak, hogy ezekkel az urakkal szerepeljek egy képen a nyilvánosság előtt.” A beszélgetésükből az is kiderült, hogy Mészáros nem luxusjachton érkezett a szigetre: amikor Dénes erre rákérdezett, nem kapott választ. Mindenesetre neki úgy tűnt, Mészáros és Orbán nem együtt érkeztek, csak ott találkoztak, hogy ebédeljenek.

A repülőről szintén az Átlátszó tavaly novemberben írta meg, hogy vadonatúj, 2024-ben gyártották. Az ára 56 millió dollár, azaz 22 milliárd 120 millió forint. Mészáros is elismerte, hogy van köze hozzá. Ehhez a jethez már több alkalommal repült a Mészáros-féle helikopter, és több tényező is arra utal, hogy ez nem bérelhető légi jármű, hanem a tulajdonos sajátként használt repülője.