Donald Trump még Indiát is képes volt elveszíteni

Fél éve még úgy tűnt, Amerika és India természetes szövetségesek, az ország vezetői közt pedig remek a kémia.

Mára a biztonságpolitikai és gazdasági kapcsolatok is évtizedes mélypontra kerültek.

Korábban elképzelhetetlen módon Amerika Pakisztánnal barátkozik, India meg Kínával.

2024 novemberében nem nagyon volt ország a világon, ahol jobban örültek Donald Trump megválasztásának, mint Indiában. Nem csak arról volt szó, mint Magyarországon, ahol alapvetően a kormánypárt és szavazói gondolták azt, hogy ettől nekik jobb lesz. Így volt ez Indiában is, de a szubkontinensnyi ország esetében független szakértők is azt tippelték hogy ha van ország, aminek Trump második elnöksége jó lesz, az mindenképpen India. Alig fél év kellett, hogy ezt már senki ne gondolja, az amerikai-indiai kapcsolatok évtizedek óta nem látott mélypontra jussanak, és az indiai vezetés Washington helyett inkább Kínába utazzon smúzolni.

A független szakértők optimizmusa alapvetően abból eredt, hogy 2025-ig úgy tűnt, Trump és India, az indiai vezetés, valamint az indiaiak kölcsönösen gyümölcsöző kapcsolatot építettek ki egymással. 2017-2021-es első elnöksége idején között Trump még nem úgy tört-zúzott a globális porcelánboltban, mint 2025-ben, de már akkor is meglepő volt, hogy mennyire zökkenőmentesen építette tovább a nagyjából 2001 óta egyre feljebb és feljebb ívelő amerikai-indiai kapcsolatokat.

Modi és Trump 2025 februárjában a Fehér Házban Fotó: ANDREW HARNIK/Getty Images via AFP

Az amerikaiaknak a szeptember 11-i után az iszlamista terrorizmus ellen indított háborúban hirtelen stratégiailag nagyon fontos lett India. A két ország közötti gazdasági kapcsolatok is egyre élénkebbek lettek, nem utolsósorban annak köszönhetően, hogy mindkét fél ezekben látta az egyre erősödő Kína ellenpontozását.

Indiában 2014-ben az Narendra Modi jutott hatalomra, aki már Trump előtt is erősen trumpiánus politikát folytatott. Hindu nacionalizmusra alapozva építette saját személyi kultuszát és iktatott ki egyre többet az indiai demokrácia fékeiből és ellensúlyaiból. A két hasonló világlátású és életkorú férfi Trump első ciklusában annyira egymásra talált, hogy 2019-ben az amerikaiak Howdy Modi címmel rendeztek népünnepélyt egy houstoni stadionban az indiai miniszterelnök látogatásából, amit Modiék néhány hónappal később egy hasonló tömegrendezvénnyel, a Namaste Trumppal viszonoztak.

Joe Biden elnöksége alatt a személyes viszony ennyire nem volt jó a két ország vezetői közt, de ettől az országok kapcsolatában nem sok változott. Eközben viszont elindult egy olyan átrendeződés az amerikai belpolitikában, aminek köszönhetően az országban egyre népesebb indiai kisebbség, más bevándorló csoportokhoz hasonlóan, de még azoknál is jobban elkezdett közeledni Trump Republikánus Pártjához.

Ennek a közeledésnek egyértelmű jele volt, hogy az amerikai jobboldalon egyre többen bukkantak fel az indiai kisebbség tagjai közül. Vivek Ramaswamy és Nikki Haley Trump kihívóiból lettek a támogatói, Usha Vance JD Vance alelnök feleségeként vállal protokollfeladatokat, Tulsi Gabbard pedig a szélsőbaloldalról indulva lett mára Trump hírszerzési igazgatója.

A szinte minden amerikai bevándorlócsoportnál sikeresebb indiaiak és a jobboldal egymásra találásának sok magyarázata van. Az Amerikában élő hindu indiaiaktól sem áll távol a republikánusok körében népszerű muszlimellenesség. A jómódú indiaiaknak szimpatikusabbak a piacpárti republikánusok, mint a balosabb demokraták. Az indiaiak körében különösen népszerűtlenek voltak a demokraták által a kisebbségek megsegítésére kitalált, de pont az ezek nélkül is jól teljesítő indiaiak számára inkább kontraproduktív pozitív diszkriminációs programok. Mindezek eredményeként a 2020-as 22% után 2024-ben már az indiai amerikaiak 31 százaléka szavazott Trumpra. Raádásul az a Kamala Harris ellenében, aki az anyja révén az első amerikai-indiai elnökjelölt volt.

Modi az elsők között gratulált Trumpnak akit a barátjának nevezett, első telefonbeszélgetésük során pedig Trump arról beszélt, hogy „az egész világ szereti Modi”, és „India csodálatos ország”. Teljes joggal gondolta mindenki 2024 novemberében, hogy az amerikai-indiai kapcsolatok új szintre emelkedhetnek, mint ahogy abban is a legtöbben biztosak voltak, hogy az amerikai-kínai kapcsolat viszont radikálisan romlani fog.