Miniszteri biztost neveztek ki az ellenzéki vezetésű Győr élére

Győr és térsége élhetőségéért és fejlesztéséért felelős miniszteri biztost nevezett ki Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter, szerepel a szerda esti Hivatalos Értesítőben.

A posztot Fekete Dávid, a győri önkormányzat Fidesz-KDNP-frakciójának vezetője kapta. Róla a lap szerint az a hír járja, hogy jövőre a térség országgyűlési képviselőjelöltje lesz. A kinevezés azért is érdekes, mert a várost az ellenzéki Pintér Bence vezeti, a munkáját pedig rendszeresen akadályozza a többségben lévő Fidesz-frakció. A viták miatt idén nem választottak díszpolgárt sem a városban. Fekete feladata lesz, hogy

együttműködjön a kormányzati szervekkel, gazdasági szereplőkkel és civil szervezetekkel,

javaslatokat tegyen a területi kohézió erősítésére szolgáló együttműködésekre,

ösztönözze a helyi közösségi kezdeményezéseket a vidék népességmegtartó erejének növelése, valamint a társadalmi és környezeti erőforrások fenntartható használata érdekében, ezekről javaslatokat készítsen és a megvalósítást nyomon kövesse,

valamint, hogy részt vegyen a területfejlesztési politika végrehajtásában, összehangolva azt a közigazgatás és az önkormányzatok feladataival.

Ezért helyettes államtitkári díjazást és juttatásokat kap – ez legalább havi bruttó kétmillió forint lehet– , és egy két fős titkárságot.

A frakcióvezető a Facebookon „nagy megtiszteltetésnek” nevezte a megbízást, amire szerinte többek között a jelenlegi városvezetés stratégiai hibái miatt is lett szükség. (via HVG, Telex)