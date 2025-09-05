Felmondott a melegek mellett kiálló két pszichológus a Pázmányon, harmadik társukat a dékán hetente fogja leckéztetni a katolikus tanításról

A cikkek megosztásához Közösség vagy Belső Kör csomagra van szükséged. Ha még nincs ilyen előfizetésed, a Csomagok között válts most magadnak egyet. Ha már van, lépj be a fiókodba!

A három pázmányos pszichológus közül, akik fegyelmit kaptak, miután arról írtak, hogy „minden szeretetre épülő kapcsolat egyenértékű”, már csak egy kezdi meg az új tanévet a katolikus egyetemen, ketten inkább felmondtak augusztusban - értesült a 444.

A Pázmány bölcsészkara a dékán kezdeményezésére azután indított etikai eljárást, hogy a pszichológusok, Kengyel Judith Gabriella, Szondy Máté és Zsila Ágnes a HVG-ben arról írtak, hogy a tudományos bizonyítékok szerint a szeretetteljes család fontosabb a gyerekeknek, mint a szülők neme. A Pázmány ezután etikai eljárásban marasztalta el a saját oktatóit.

Bár a három pszichológust - szociológus kollégájukkal ellentétben, aki emiatt a TASZ segítségével be is perelte az egyetemet - formálisan nem rúgták ki, a helyzetük azonban láthatólag megrendült az eljárás miatt. Miután ők a rektortól a szerintük igazságtalan fegyelmi határozat visszavonását kérték (erre tudomásunk szerint egyelőre nem érkezett válasz), megjelent ellenük egy petíció a jobboldali identitárius családvédelmi témáknak rendszeresen helyt adó CitizenGo-n, melyben a tízezer aláíró már az eltávolításukat kéri Kuminetz Géza rektortól, azt, hogy „szükség esetén követelje meg azon oktatók önkéntes távozását, akik tartósan aláássák az intézmény keresztény identitását”.

Hogy ezért vagy másért, nem tudjuk, de a kezdeményezés után a háromból ketten valóban beadták felmondásukat a Pázmányon. Egyedül az a Zsila Ágnes maradt állásban, akinek tavaly, még a HVG-s cikkek megjelenése előtt azért akadályozta meg a dékán közlése szerint Veres András püspök a docensi kinevezését, mert „tudományos szakfolyóiratcikkeiben »foglalkozik a nemi irányultsággal«”.

Zsila Ágnes ellen azonban időközben a saját fegyelmijéhez képest is keményebb retorziót léptetett életbe a dékán. A fegyelmiben a figyelmeztetés mellett egy, a katolikus tanításról szóló hat alkalmas továbbképzés lehetőségét ajánlották fel az elmarasztalt pszichológusoknak, mostanra azonban ez már nem lehetőség, hanem kötelező lett.

„Tisztelt Kolléga! Mint arról már értesítést kapott, a félév során kompetencia és tudásfejlesztő programon kell részt vennie. A képzésen a megjelenés, az aktív tudáselsajátítás és a felmérések kitöltése kötelező. A program célja, hogy a katolikus egyetem oktatójaként elmélyíthesse tudását a Katolikus Egyház tanításáról. A programban – egy az első alkalommal végzett előzetes tudás és kompetencia mérést követően – heti gyakorisággal, folyamatos ismeretellenőrzés mellett sajátíthatja el a Katolikus Egyház Katekizmusának tanítását”

– kapott levelet a dékántól a pszichológus, melyet aztán továbbküldött tanszéki kollégái felé. Eszerint a dékán minden szerdán másfél órán keresztül kívánja katekézisből leckéztetni és kikérdezni a pszichológust. A dékán felhívta a szerinte az egyházi tanítással szembemenő pszichológus figyelmét a szerda reggeli (nem kötelező) szentmisére is, „melynek egyik szándéka a tudomány és hit igazságainak mélyebb megértése”.

A hittanórákat és ellenőrzéseket Birher Nándor dékán legalább részben személyesen akarja tartani az egyetemi adjunktusnak. Ennek érdekessége, hogy maga Birher állt az etikai eljárás mögött, és az érintett pszichológusok őt nevezték meg az egész ügy éceszgéberének.

„Az etikai eljárás konklúzióját teljes mértékben méltatlannak, igazságtalannak, és a tudományos szabadságot korlátozó intézkedésnek tartjuk”

– írták a pszichológusok a Pázmány rektorának kvázi fellebbezésükben, azt hangsúlyozva méltányossági kérelmükben, hogy a hivatalos okok helyett valójában az ellenük hozott szankciók „Dr. Birher Nándor dékán az LMBTQ+-csoporttal szembeni negatív attitűdjére vezethetők vissza”.

Birher Nándor dékán Fotó: Facebook / PPKE BTK

Birher korábbi szerepvállalásai (többek között a Farkas Flórián vezette ORÖ-től kapott korábban az érdekeltsége rendszeres megbízásokat, és szerepet játszott annak a Híd a Munka világába projektnek a kialakításában is, amiről még az EMMI is azt állapította meg, hogy védhetetlen módon herdálták el a felzárkóztatásra szánt uniós milliárdokat) után 2022-ben lett a katolikus egyetem bölcsészkarának dékánja, most júniusban nevezték ki egy újabb ciklusra.

A dékán a szerdai tanévnyitó összdolgozói értekezletén szintén a pszichológusok elleni eljárásról beszélt a leghosszabban. Mint megtudtuk, ezen azt állította, hogy egyetemi vezetőként ő éppenhogy megakadályozni próbálja, hogy a bölcsészkar „politikai, ideológiai vitákba” keveredjen bele, szerinte ezt csak külső, ellenérdekelt erők próbálják megtenni.