Szijjártó azt ajánlja Zelenszkijnek, ne bízzon az oroszokban, ha az EU-tagságról van szó

Miután Vlagyimir Putyin kedden arról beszélt Robert Ficónak, hogy ő sosem ellenezte Ukrajna EU-tagságát, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök is feltette pénteken, hogy egy olyan helyzetben, amikor még Putyin sem ellenzi Ukrajna uniós tagságát, furcsa az „Oroszország barátainak”, különösen Magyarországnak az álláspontja ebben a kérdésben.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Fotó: TETIANA DZHAFAROVA/AFP

Az ukrán elnök arról is beszélt, hogy Donald Trump csütörtöki megbeszélésükön elégedetlen volt azzal, hogy az európaiak orosz olajat és gázt vásárolnak. Szerinte ez különösen vonatkozik néhány európai ország, Szlovákia, Magyarország és valószínűleg más országok politikájára. Az ukrán elnök szerint ők mindent megtesznek, amit az Európai Bizottság ajánl az ország EU-csatlakozása érdekében. „Tehát kétlem, hogy bármilyen alapja lenne annak, hogy Magyarország vádaskodjon Ukrajna ellen ebben a tekintetben. Nincs ok arra, hogy blokkoljuk az EU-csatlakozással kapcsolatos tárgyalási klaszterek megnyitását” – mondta Zelenszkij. Majd hozzátette, hogy Ukrajna kész megvitatni ezt Magyarországgal.

Szijjártó Péter reakciójából viszont úgy tűnik, hogy a magyar kormány nem feltétlenül nyitott erre a vitára. A magyar külügyminiszter szerint amikor az ukrán elnök érthetetlennek nevezte a magyar álláspontot, akkor „megint magából indult ki”. Majd ezt írta:

„Ellentétben vele, a mi álláspontunkat nem külföldről határozzák meg.

Minket nem érdekel, hogy mit gondolnak Moszkvában az ukrán EU-tagságról.

Minket az érdekel, hogy mit gondolnak a magyar emberek, ők pedig elmondták a véleményüket: nem akarják, hogy Ukrajna az EU tagja legyen! Nem akarják, hogy az ukránok tönkretegyék a gazdáinkat, a munkaerőpiacunkat és a biztonságunkat!