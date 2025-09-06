A Magyar Nemzet nekiment az MTA két tagjának, mert közösen jegyeznek publikációkat, az Akadémia szerint így működik a tudomány

A Magyar Nemzet szeptember 3-án megjelent cikkében azzal vádolja a Szegedi Biológiai Kutatóközpont két kutatóját, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagjait, hogy

„ugyanazok a közös kutatások, publikációk és eredmények szerepelnek mindkettejük életművében”.

A Magyar Nemzet szerint „az MTA nem szűrte ki, hogy ugyanazokat az eredményeket kétszer is »elszámolják«”.

Az MTA szombaton kiadott közleményében kiállt a kutatói mellett. „Ha egy fiatal kutató vagy újságíró megkérdezné, kiknek a példáján tanulmányozhatja, hogy milyen egy világszínvonalú kutatóműhely, hogyan dolgoznak a sikeres kutatók, akkor jó eséllyel Pál Csaba és Papp Balázs akadémikusokat, a HUN-REN Szegedi Biológiai Kutatóközpont kutatóprofesszorait javasolnánk” – írják.

Szerintük a cikk „azt a téves látszatot kelti, hogy a két kutató szoros együttműködése megkérdőjelezi tudományos teljesítményük önállóságát. Valójában éppen egy olyan, nemzetközileg is példaértékű modellről van szó, amely a modern tudományos áttörések alapját képezi, és amelyet az Akadémia, a HUN-REN, valamint a legjelentősebb hazai és nemzetközi kutatástámogatási alapok is a legmagasabb szinten ismernek el”.

A közleményben részletesen kifejtik, hogy az együttműködés nem „duplikáció”, hanem a korszerű tudomány működési módja, és hogy a kutatók egyéni kiválóságát több, egymástól független fórum igazolja.

Ugyanezt írta Kemenesi Gábor virológus is a Facebook-oldalán.

Ő úgy fogalmazott:

„2025.09.03 - Szomorú nap a hazai újságírás történetében. A Magyar Nemzet hasábjain célbavett kutatók a magyar tudomány vezető és meghatározó alakjai. Méltatlan és félrevezető egy ilyen anyag, ráadásul óriási károkat okoz a hazai tudomány megítélésében. A cikk szerzője elmulasztotta tanulmányozni a tudomány működését (a modern tudomány csapatmunka), a tudomány jövője szempontjából kulcsfontosságú mentor-tanítvány kutatóhelyeket méltatni (Hőgyes-Aujeszky forognak a sírjukban). Büszke vagyok a célbavett kutatókra, hogy itthon és nem külföldön építik a tudomány jövőjét és segítik a jövő tudósgenerációit, jómagam is hálával tartozom a példamutatásukért. A legkevesebb, hogy hangot adok ha méltatlanul támadják őket.”

Az MTA és a kormány viszonya régóta nem felhőtlen, de az akadémiai kutatóhálózatok elcsatolása körüli vita már a nyilvánosságba is kiszivárgott. A kormány oldaláról a kampány arca Schmidt Mária, az MTA védekezni kénytelen. Itt írtunk az ügyről bővebben.