A Kneecap a jelek szerint nem felejt. Az együttes a szombati ír–magyar válogatott meccs alatt az X-en üzent a magyar miniszterelnöknek:
„Írország–Magyarország most Dublinban. Bassza meg Orbán Viktor”, amihez egy fotót is csatolt az ír szurkolókról és a lobogó palesztin zászlókról.
Orbán Viktor a 2-2-re végződött meccset a helyszínen tekintette meg, ahova Csányi Sándorral utazott ki egy magánrepülőgéppel.
A palesztinok mellett kiálló ír rapzenekart idén júliusban a Sziget fesztivál előtt tiltotta ki Magyarországról Orbán Viktor. A Kneecap akkor is hasonló stílusban reagált, azzal zárt az X-en közzétett üzenetét, hogy „baszódjon meg Orbán Viktor.
Nem rossz, de csak perceken múlt, hogy nem lett jobb.
Arra nem kaptunk választ, hogy fizetett-e az útért a miniszterelnök.
Ugyanazzal a géppel szállt le szombat éjjel, amivel korábban Orbán Sára és Jászai Gellért is utazott. Így érkezett meg a miniszterelnök Dublinból, hogy vasárnap megtartsa a szezonnyitó beszédet Kötcsén.
A Magyar Nemzet reggeli „értesülését” Kovács Zoltán nemzetközi kommunikációért felelős államtitkár erősítette meg egy tweetben. A hatósági végzés 3 évre szól, és azzal indokolja a kitiltást, hogy súlyosan veszélyeztetné a nemzetbiztonságot a beutazásuk és itt-tartózkodásuk.
„Semmilyen jogalapja nincs ennek a döntésnek, a Kneecap egyetlen tagját sem ítélték el semmilyen bűncselekményért semmilyen országban” – reagált az északír együttes arra, hogy a kormány kitiltotta őket Magyarországról. Az ügyről Orbán is posztolt a Harcosok Klubjába.