A Kneecap a jelek szerint nem felejt. Az együttes a szombati ír–magyar válogatott meccs alatt az X-en üzent a magyar miniszterelnöknek:

„Írország–Magyarország most Dublinban. Bassza meg Orbán Viktor”, amihez egy fotót is csatolt az ír szurkolókról és a lobogó palesztin zászlókról.

Orbán Viktor a 2-2-re végződött meccset a helyszínen tekintette meg, ahova Csányi Sándorral utazott ki egy magánrepülőgéppel.

A palesztinok mellett kiálló ír rapzenekart idén júliusban a Sziget fesztivál előtt tiltotta ki Magyarországról Orbán Viktor. A Kneecap akkor is hasonló stílusban reagált, azzal zárt az X-en közzétett üzenetét, hogy „baszódjon meg Orbán Viktor.