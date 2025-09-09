A Tisza leendő alelnöke szerint a „hatalom megkezdte vállalkozása tönkretételét”

Forsthoffer Ágnes a Tisza kötcsei rendezvényén. Fotó: Németh Dániel/444

Forsthoffer Ágnes vasárnap Kötcsén szólalt fel a Tisza rendezvényén, ahol az is kiderült, hogy ő lesz a párt új alelnöke – arról, hogy ki ő, itt írtunk részletesen.

Egy Facebookra feltöltött videóban most arról beszél, hogy egy állami cég felsőbb utasításra lemondott egy náluk megrendelt eseményt, milliós kárt okozva ezzel.

Forsthoffer egy családi szállodát üzemeltet, és azt mondja, az elmúlt napokban egy kétnapos, 100 fős rendezvény előkészítésén dolgozott. A megrendelő egy nagy állami cég volt, melynek munkatársait „már sokadik alkalommal” várták vissza. Forsthoffer azt állítja, hogy hétfőn, mindössze 16 órával a rendezvény előtt „felsőbb utasításra” törölték a foglalást – mindezt pár órával azután, hogy felszólalt a Tisza rendezvényén.

A Tisza leendő alelnöke arról is értesült, hogy a TV2 stábja járja Balatonfüredet, ahol a szállodájuk van, „megállítja az embereket, és próbálja a szájukba adni”, hogy a vállalkozásuk „miért rossz, milyen rosszat tudnak róla elmondani”. Mindezt Forsthoffer azzal kommentálta, hogy a „hatalom megkezdte a vállalkozásuk tönkretételét”.