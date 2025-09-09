Kötcse gyümölcse

reggel 4
Jó reggelt! Újra itt a 444 napindító – de nem az egyedüli – hírlevele, benne a hétvége fontosabb anyagaival.

KÖTCSE

A friss közvélemény-kutatási adatokat látva sokan már temetik a Fideszt, pedig az orbánizmus 35 éve alapján indokolt az óvatosság: kötcsei körképpel jelentkezett a Helyzet: van! című élő adásunk 2. részében Ács Dániel és Rényi Pál Dániel.

Kötcsei szabálytalan drónozás miatt eljárást indított a rendőrség: a kormánypárti média pörgette a megafonos Deák Dániel posztját egy drónfotóról, ami állítása szerint 11:38-kor készült a Tisza Párt kötcsei rendezvényén – pedig légtérhasználati korlátozás volt.

Orbán Viktor kötcsei beszéde gátlástalan kampányt és irányváltás nélküli kormányzást vetít előre. Gyorsan reagált is a felhívására a CÖF-CÖKA: országjárásba kezdve elindítja a folyami polgárnaszádot.

BELFÖLD

A Tisza hónapok óta húzódó veszprémi belharcának győztese lesz a párt alelnöke: Forsthoffer Ágnes tavaly már elindult az önkormányzati választáson képviselő-jelöltként, de a képviselői munka helyett a feltörekvő Tisza Párt Veszprém megyei belharcát vívta meg.

Forsthoffer Ágnes a Tisza rendezvényén Kötcsén.
Fotó: Németh Dániel/444

Az egészségügyi államtitkár diadalittas posztban küldött el mindenkit a búsba, aki beszámolt róla, hogy heteken át nem volt se ivásra, se mosakodásra alkalmas víz egy magyar kórház szülészetén.

  • Felmondott a harmadik, melegek mellett kiálló pázmányos pszichológus is.

GAZDASÁG

3025 milliárdra hízott a költségvetés hiánya: hiába jött 311 milliárd forintnyi uniós pénz Magyarországra augusztusban, a kormánynak sikerült még így is összehoznia egy 239 milliárdos hiányt.

Fotó: Cafe Credit / Flickr CC BY 2.0

Demeter Szilárd megüzente a múzeumi dolgozóknak, hogy mondják meg, kit kell kirúgni, ha fizetésemelést akarnak: a Magyar Nemzeti Múzeum Közgyűjteményi Központjának elnöke arra reagált, hogy a múzeum dolgozói számon kérték a munkáltatójukon az elmaradt bérrendezést.

  • Elárverezik a Belügyminisztériumot – ami együttműködést kötött az MCC-vel –, közel 51 milliárd forint a kikiáltási ár.
  • Több 100 milliós szerződést kötött a Szuverenitásvédelmi Hivatal Balásy Gyula cégeivel.
  • A 4iG többségi tulajdont szerzett a Rábában, és „teljes körű védelmi ipari portfóliót hoz létre”.

UKRAJNA/OROSZORSZÁG

A finn példa újra és újra előkerül az ukrajnai háború kitörése óta. Legutóbb a Trumppal szoros viszonyt ápoló, de Orbánnal ellenséges finn elnök mondta, hogy ők 1944-ben megtalálták a megoldást. Hajlandók lennének az ukránok megfizetni a finlandizáció árát?

Nyikolaj Bulganyin szovjet kormányfő és Nyikita Hruscsov első titkár a finnországi Kaipolában vendégeskedik
Fotó: Lehtikuva via AFP

Magyarországra jön Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter – jelentette be Szijjártó Péter, miután közölte, hogy „a magyar-ukrán kapcsolatok folyamatos romlása miatt a felelősség egyértelműen Kijevet terheli”.

Az amerikai energiaügyi miniszter szerint az EU-nak nem kéne orosz olajat és gázt vennie, ha szigorúbb amerikai szankciókat akar Oroszország ellen. (Szijjártó szerint Trump nem üzent Magyarországnak az ügyben.)

Ruszlan Bortnyik, az Ukrajnai Politikai Intézet igazgatója szerint Zelenszkij, Putyin, sőt Trump reputációja is sérülni fog a végén, és egy békekötésről szóló dokumentumot mindhármuknak alá kell majd írnia.

Az ukrán főparancsnok szerint Oroszországnak háromszor több katonája és eszköze van a fronton, mint Ukrajnának, ennek ellenére az ukrán hadsereg visszaszerezte az ellenőrzést 58 km² terület felett, több települést felszabadított, és meghiúsította Oroszország tervét, hogy áttörést érjen el a kelet-ukrajnai Donyeck megyében.

KÜLFÖLD

A várakozásoknak megfelelően megbukott a francia kormány, Emmanuel Macron igen nehéz helyzetbe navigálta magát a tavalyi előrehozott választásokkal, nincs jó megoldás.

Fotó: TOM NICHOLSON/AFP

Trump „utolsó figyelmeztetést” adott a Hamásznak, hogy fogadja el a gázai tűzszüneti megállapodást. Jeruzsálemben terrortámadás volt, hat halott és nyolc sebesült van.

Az amerikai legfelsőbb bíróság szabad utat adott az ICE bevándorlás-ellenes intézkedéseinek Los Angelesben: 6–3 arányú döntéssel átmenetileg megváltoztatják egy alsó fokú szövetségi bíróság határozatát, ami megtiltotta a bevándorlási hatóságoknak a válogatás nélküli ellenőrzéseket, és azt, hogy csak az etnikum, beszélt nyelv, foglalkozás vagy tartózkodási hely alapján igazoltassanak annak gyanújával, hogy az illető illegálisan van az USA-ban.

  • Betiltották a közösségi médiát, válaszul tucatnyi halálos áldozattal járó zavargások robbantak ki Nepálban.
  • Lelőtték az új-zélandi apát, aki 2021 karácsonya óta rejtőzködve élt három fiatal gyerekével, akiket a lövöldözés után épségben megtaláltak.

KULTÚRA

Kijött a legutóbbi Borízű hang rövidebb, ingyenes verziója is.

borízű nyilvános 0911
  • Mégsem házasodik a felsőlajosi epertermesztő: kimenekítették a szülők a lányukat József gazda mellől.
  • Carlos Alcaraz nyerte a US Opent, újra ő a világelső.
  • Meghalt Rick Davies, a Supertramp alapítója.
