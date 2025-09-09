Magyarország megint négy orosz üzletember érdekében fenyegetőzik a szankciók akadályozásával

Két uniós tagállam – Magyarország és Szlovákia – nem biztos, hogy támogatni fogja bizonyos európai uniós szankciók meghosszabbítását, amelyek szeptember 15-én járnak le, hacsak hat orosz üzletembert nem távolítanak el a listáról – írja az Ukrajinszka Pravda. „Ezek a korlátozó intézkedések olyan tettekhez kapcsolódnak, amelyek aláássák vagy fenyegetik Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét. Magyarország és Szlovákia ragaszkodik ahhoz, hogy ezeket az intézkedéseket hat személy, orosz üzletemberek esetében vonják vissza” – mondta a lap egyik forrása.

Szergej Lavrov és Szijjártó Péter Szkopjéban, 2023. november 30-án Fotó: Russian Foreign Ministry / Hando/Anadolu via Reuters Connect

Hozzátette, a szankciók meghosszabbítása szeptember 15-ig esedékes (ezeket félévente újítják meg), ellenkező esetben automatikusan megszűnnek minden listán szereplő személyre vonatkozóan. Egy másik diplomata hozzátette: „Magyarország négy orosz nevének törlését követeli a szankciós listáról, míg Szlovákia kettőét.” A diplomata nem részletezte, pontosan mely orosz üzletemberekről van szó, de jelezte: „néhány név megegyezik a legutóbbi alkalommal vitatottakéval”.

2025. március 14-én az alábbi személyeket törölték az uniós szankciós listákról:

Vlagyimir Rasevszkij, az EuroChem (az egyik legnagyobb műtrágyagyártó vállalat) korábbi vezetője;

Gulbahor Iszmailova, Aliser Uszmanov orosz oligarcha nővére;

Vjacseszlav Mose Kantor üzletember;

Mihail Gyegtyarjov orosz sportminiszter.

Az ő eltávolításuk a feltétele volt annak, hogy Magyarország hozzájáruljon a teljes lista meghosszabbításához, amely körülbelül 2400 személyt érint, akiket Ukrajna területi integritásának megsértésével gyanúsítanak. Akkoriban Szijjártó Péter magyar külügyminiszter azzal fenyegetett, hogy blokkolja a több mint 2400 egyén és szervezet elleni uniós szankciók meghosszabbítását, köztük Vlagyimir Putyin orosz elnökét és Szergej Lavrov külügyminiszterét.