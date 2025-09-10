Budapesten járt, miniszterrel is találkozott a putyinista oligarcha, akit a magyar kormány lezsarolt az EU-s szankciós listáról

„Dr. Moshe Kantor, az Európai Zsidó Kongresszus (EJC) nemrégiben újraválasztott elnöke tett látogatást nálam” – posztolta kedd este Bóka János európai uniós ügyekért felelős miniszter, és antiszemitizmus elleni miniszterelnöki megbízott a Facebookra.

Moshe Kantor, más néven Vjacseszlav Kantor műtrágyában utazó putyinista oligarcha, egyike azoknak, akiknek az Európai Unió szankciós listájáról való levételét Orbán Viktor magyar és Robert Fico szlovák miniszterelnök kormánya járta ki – emlékeztet Panyi Szabolcs, a Direkt36 és a VSquare oknyomozó újságírója a Facebook-oldalán.

Kantor 2022. április 8. és 2025. márciusa között szerepelt az Európai Unió szankciós listáján Vlagyimir Putyin orosz elnökkel való közeli kapcsolata miatt. A listáról azután került le, hogy a magyar és a szlovák kormány azzal fenyegetőzött, hogy nem szavazzák meg az Oroszország elleni EU-s szankciók szokásos féléves meghosszabbítását, hacsak nem kerül le a szankcionált személyek listájáról egy sor oligarcha, köztük Kantor – írja Panyi.