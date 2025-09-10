Izrael Jemen fővárosát rakétázta, több tucat halott lehet

Izrael támadást hajtott végre szerdán a húti lázadók által ellenőrzött jemeni főváros, Szanaa, valamint Dzsauf tartomány ellen – közölte az izraeli hadsereg.

A közlemény szerint katonai támaszpontokra, egy üzemanyagraktárra és az Irán által támogatta lázadók „propagandarészlegének” központjára mértek rakétacsapást. Legutóbb augusztus 24-én bombázta Jemen fővárosát az izraeli légierő.

A húti egészségügyi hatóság legfrissebb összesítése szerint a támadásban 35 ember halt meg és 131 megsebesült.

Húti fegyveres Szanaában 2024-ben. Fotó: MOHAMMED HUWAIS/AFP

A hútik szerint a jemeni központi bank egyik irodáját is támadás érte Dzsauf tartomány el-Hazm nevű körzetében, „Izrael kizárólag polgári célokat támadott”, és két jemeni lap szanaai szerkesztőségét is érte találat.

Az Arab-félsziget délnyugati részén lévő Jemen jelentős részét évek óta ellenőrzése alatt tartja a központi hatalom ellen Irán támogatásával lázadó húti síita politikai-katonai mozgalom és terrorszervezet, akik a gázai háború kezdete óta is rendszeresen lőnek ki rakétákat Izrael felé.

Jemenben gyakorlatilag a 2011-es Arab tavasz óta tart a polgárháború, amibe hol intenzívebben, hol kevésbé intenzíven beavatkozott már Szaúd-Arábia, az Egyesült Arab Emírségek, Egyiptom és az Egyesült Államok is. Jelenleg hivatalosan tűzszünet van a polgárháborús felek között.

A helyzetet bonyolítja, hogy a hútik rendszeresen megtámadnak kereskedelmi hajókat a Vörös-tengeren, amivel zavarják a Szuezi-csatorna forgalmát, és ezzel a világkereskedelmet. (via MTI)