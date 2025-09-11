Az orosz hatóságok a megszállt Doneck megyében átneveztek egy iskolát Michael Gloss tiszteletére – írja a Meduza. A CIA egyik helyettes igazgatójának fia az oroszok oldalán harcolt Ukrajnában, és 2024. április 4-én halt meg.
„Az Egyesült Államokból érkezve Michael Alexander Gloss megértette, mi zajlik itt. Kiállt, és úgy döntött, vállalja a harcot a nácizmus és a neonácizmus ellen. A mi feladatunk, hogy megőrizzük emlékét, és továbbadjuk ezeket az értékeket a jövő nemzedékeinek” – mondta az iskola ünnepségén Gyenyisz Pusilin, a terület vezetője.
Ahogy azt a fiú történetét bemutató cikkünkben is írtuk, Gloss édesanyja, Juliane Gallina Gloss a CIA digitális innovációért felelős helyettes igazgatója, édesapja az amerikai haditengerészet veteránja, valamint egy, a védelmi minisztérium számára szoftvereket fejlesztő vállalat vezetője.
A szülők több mint egy évvel Gloss halála után idén augusztusban vehették át a fiuk által posztumusz megkapott Barátság Rendje kitüntetést, amelyet Donald Trump különmegbízottja, Steve Witkoff vett át személyesen Vlagyimir Putyin orosz elnöktől, majd juttatott el hozzájuk.
Nem sok amerikai harcolt eddig Oroszország oldalán az ukrajnai háborúban, de a 21 évesen meghalt, majd Putyin által kitüntetett Michael Gloss élettörténete több szempontból is különleges.
Donald Trump különmegbízottja, Steve Witkoff vette át és adta tovább.