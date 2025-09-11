Az orosz hatóságok a megszállt Doneck megyében átneveztek egy iskolát Michael Gloss tiszteletére – írja a Meduza. A CIA egyik helyettes igazgatójának fia az oroszok oldalán harcolt Ukrajnában, és 2024. április 4-én halt meg.

„Az Egyesült Államokból érkezve Michael Alexander Gloss megértette, mi zajlik itt. Kiállt, és úgy döntött, vállalja a harcot a nácizmus és a neonácizmus ellen. A mi feladatunk, hogy megőrizzük emlékét, és továbbadjuk ezeket az értékeket a jövő nemzedékeinek” – mondta az iskola ünnepségén Gyenyisz Pusilin, a terület vezetője.

Ahogy azt a fiú történetét bemutató cikkünkben is írtuk, Gloss édesanyja, Juliane Gallina Gloss a CIA digitális innovációért felelős helyettes igazgatója, édesapja az amerikai haditengerészet veteránja, valamint egy, a védelmi minisztérium számára szoftvereket fejlesztő vállalat vezetője.

A szülők több mint egy évvel Gloss halála után idén augusztusban vehették át a fiuk által posztumusz megkapott Barátság Rendje kitüntetést, amelyet Donald Trump különmegbízottja, Steve Witkoff vett át személyesen Vlagyimir Putyin orosz elnöktől, majd juttatott el hozzájuk.