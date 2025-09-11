Orbán Viktor is a liberális baloldalt okolja Charlie Kirk haláláért

A magyar miniszterelnök is reagált a Charlie Kirk elleni merényletre az X-en. Angolul azt írta:

„Tegnap elveszítettük a hit és a szabadság egy igaz védelmezőjét. Legmélyebb részvétünk a Kirk családnak és az amerikai népnek. Charlie Kirk halála a progresszív-liberális baloldal által folytatott nemzetközi gyűlöletkampány eredménye. Ez vezetett a Robert Fico, Andrej Babiš, és most Charlie Kirk elleni támadásokhoz. Meg kell állítanunk a gyűlöletet! Meg kell állítanunk a gyűlöletkeltő baloldalt!”

Ezzel Kocsis Máté frakcióvezető és több más fideszes után a miniszterelnök is összefüggésbe hozta a merénylőt – akiről egyelőre semmit nem tudunk, ugyanis még nem kapták el – a liberális baloldallal. Érdekesség, hogy Orbán Viktor más külföldi eseményekkel kapcsolatban sokkal óvatosabban szokott fogalmazni, például a keddi lengyelországi dróntámadással kapcsolatban úgy nyilvánított szolidaritást, hogy orosz drónok sértették meg Lengyelország légterét, de a kárpátaljai támadásnál is sokáig ment a mismásolás, hogy kik is lőttek a munkácsi gyárra.

Először Kocsis Máté találta meg az összefüggést Charlie Kirk meggyilkolása és Magyar Péter politikája között, aztán ehhez a hanghoz csatlakozott Takács Péter, Hollik István, Németh Balázs és mások is.