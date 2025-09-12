27 év börtönre ítélték a volt elnök Bolsonarót katonai puccs szervezéséért Brazíliában

Jair Bolsonaro volt brazil elnök 27 évnyi börtönt kapott katonai puccs szervezéséért Brazíliában. Brazília volt jobboldali elnökét több mint 27 éves börtönbüntetésre ítélték azzal az indoklással, hogy katonai puccsot tervezett, és a dél-amerikai ország demokráciájának felszámolására törekedett - írja a Guardian.

Fotó: ATTILA KISBENEDEK/AFP

Csütörtökön két újabb bíró mondta ki, hogy a 2018-ban megválasztott volt ejtőernyős bűnös, mert erőszakkal akart hatalmon maradni a 2022-es veresége után. Ezzel az öt bíró közül már négy Bolsonaro ellen szavazott. A csütörtök esti ítélethirdetéskor Alexandre de Moraes legfelsőbb bírósági bíró kijelentette:

„Megpróbálta megsemmisíteni a demokratikus jogállam alapvető pilléreit… ennek legsúlyosabb következménye a diktatúra visszatérése lett volna Brazíliába.”

Moraes a hetvenéves politikust egy olyan bűnszervezet vezetőjének nevezte, amely vissza akarta taszítani az országot a diktatúrába. A bíró szerint az erre irányuló összeesküvés 2021 júliusától 2023 januárjáig zajlott, amikor Bolsonaro hívei feldúlták a fővárost, Brasíliát Bolsonaro veresége és Lula beiktatása után.

Bolsonaro hívei a nemzeti kongresszus épületének tetején 2023 januárjában. Fotó: JOEDSON ALVES/Anadolu Agency via AFP

Az öt bíró közül így csak egy szavazott Bolsonaro felmentésére, Luiz Fux bíró szerdán arra hivatkozott, hogy semmilyen bizonyíték nincs arra, hogy a volt elnök tudott volna Lula és Moraes meggyilkolásának tervéről, vagy hogy közvetlenül puccsot próbált volna kirobbantani. Fux az eseményeket „barbár cselekedetnek” nevezte, amely „amazóniai léptékű károkat” okozott, de szerinte Bolsonaro felelőssége nem bizonyítható. Azt ugyanakkor Fux is bizonyítottnak látta, hogy Bolsonaro két közeli szövetségese – Walter Braga Netto volt védelmi minisztert és Mauro Cid alezredes –, részt vettek a demokrácia erőszakos felszámolására irányuló tervekben, és Moraes meggyilkolásának előkészítésében.

Bolsonaro a tárgyaláson nem jelent meg személyesen, házi őrizetben maradt fővárosi rezidenciáján, ahol rendőrök őrzik, hogy ne próbáljon meg ismét valamelyik nagykövetségre menekülni. 2024 februárjában, amikor a rendőrség elkobozta a volt elnök útlevelét, Bolsonaro két napig a saop paulói magyar konzulátus épületében keresett menedéket, a brazil kormány szerint ezt csak Orbán Viktor tudomásával tehette meg.

Miközben a csütörtökön kihirdetett ítéletet a legfelsőbb bíróság épülete előtt baloldali ünneplők fogadták, Bolsonaro fia, Flávio az ítéletet politikai üldöztetésnek minősítette, Donald Trump pedig nagyon meglepőnek mondta azt: "Nagyon hasonlít ahhoz, amit velem próbáltak megtenni" - mondta. Marco Rubio amerikai külügyminiszter boszorkányüldözésről beszélt. Szerinte a brazil legfelsőbb bíróság igazságtalanul döntött úgy, hogy bebörtönzik a volt elnököt.

„Az Egyesült Államok megfelelően fog reagálni erre a boszorkányüldözésre”

– fogalmazott. A héten Karoline Leavitt, a Fehér Ház szóvivője a Bolsonaro elleni, akkor még csak várható ítéletre utalva azzal fenyegette meg Brazíliát, hogy a Trump-adminisztráció hajlandó katonai eszközöket is bevetni a „szólásszabadság védelmében világszerte”.

Lula brazil elnök kijelentette, hogy erre nem fog válaszolni, és nem fél az amerikai szankcióktól: „A Brazília elleni vádak mind hamisak, és Trump elnök is tudja ezt. Nincs kereskedelmi deficit; arrogáns tőle, hogy nem akarja, hogy a brazil igazságszolgáltatási rendszer ítéljen el valakit, aki bűncselekményt követett el. Egy ország elnöke nem avatkozhat bele egy másik szuverén ország döntéseibe. Az Egyesült Államoknak „tudnia kell, hogy nem egy banánköztársasággal van dolguk” - mondta.