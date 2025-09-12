Felpörgött az építőipar júliusban, de idén még így is pocsék a teljesítmény

A KSH legfrissebb adatai szerint 4,6 százalékkal nőtt a magyar építőipar teljesítménye júliusban az előző év azonos időszakához képest. Ennél jobb teljesítményre szűk másfél éve, 2024 májusa óta nem volt képes az ágazat, akkor 7,2 százalékos volt a növekedés mértéke. Havi szinten viszont csak 0,8 százalékos volt a növekedés mértéke, ami bár pozitív tartományban van, a júniusi 5,3 százalékos visszaesést nem igazán tudja ellensúlyozni.

Ezzel együtt az építőipar teljesítménye ismét közel került a 2021-es év havi átlagához, attól ugyanis csak szerény, 1,2 százalékos az elmaradás mértéke.

Az ágazaton belül mindkét építményfőcsoport termelése emelkedni tudott, az épületeké 5,7, az egyéb építményeké pedig 4,7 százalékkal. Az jól látszik, hogy a kiemelkedő ágazati teljesítményhez elsősorban az épületek építése járult hozzá, itt nagyon rég nem látott növekedés történt, 46,1 százalékos, aminél nagyobb bővülésre legutóbb több 3,5 éve, 2022 februárjában volt példa.

Az egyéb építmények építése ennél kisebb mértékben, 12,5 százalékkal nőtt. A legnagyobb súlyú ágazat, a speciális szaképítés termelése pedig 15,4 százalékkal emelkedett éves bázison.

A megkötött új szerződések volumene, ami 48,9 százalékos visszaesést mutat, amihez hasonló változás volt ugyan tavaly ősszel, de ennél nagyobb visszaesés legutóbb 2022 augusztusában történt, 49,5 százalékos. Ez a tényező tehát aggodalomra adhatna okot az ágazat jövőbeli teljesítménye szempontjából, a képet azonban árnyalja, hogy egy évvel ezelőtt nagyon magas volt a bázis, ahonnan könnyű nagyot esni. Az egyéb épületek építésére azonban 16,5 százalékkal magasabb volumenben kötöttek új szerződéseket, mint egy évvel ezelőtt, az egyéb építmények építésére viszont 66,3 százalékkal esett vissza az új szerződések volumene, itt szintén jelentős szerepet játszik a bázishatás, hiszen egy évvel ezelőtt 404 százalékos megugrás volt.

Az építőipari vállalkozások július végi szerződésállományának volumene összességében 1,9 százalékkal meghaladta az egy évvel korábbit, ezen belül az épületek építésére vonatkozó szerződéseké 9,7 százalékkal kisebb, az egyéb építményekre vonatkozóké 9,3 százalékkal nagyobb volt a 2024. júliusinál.

Az építőipari termelés az év első hét hónapjában 0,8 százalékkal emelkedett, ami az idei gazdasági teljesítmény szempontjából aggasztó, hiszen egy évvel ezelőtt ugyanezen időszak alatt még 3 százalékos bővülést mért a KSH.