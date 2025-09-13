A MÁV cáfolja, hogy kisiklott volna a magyarkúti kisiklás mentésére odafelé tartó segélyszerelvény

Egy Fb-poszt alapján elterjedt, hogy a Magyarkútnál kisklott motorkocsi mentésére érkező segélyszerelvény is kisiklott. Ezt most közleményben cáfolja a MÁV, bár a szövegből az is kiderül, hogy a különleges, daruval is felszerelt jármű egyszer tényleg leugrott a sínről, csak képes volt visszatenni magát.
A háttér annyi, hogy énteken kisiklott egy motorkocsi Magyarkútnál, a vonaton 20-an utaztak, 2 fő sérült könnyebben. Információnk szerint a pályamester már korábban jelezte, hogy baj lehet a Vác-Balassagyarmat vonalon, mégsem állították le a vonatközlekedést. Munkatársunk pedig pár hónappal korábban le is fotózta, milyen szörnyű állapotban voltak a sínek azon a vonalon.
A MÁV friss közleménye így szól:
„A daru siklásáról szó sincs: a jármű rendben megérkezett a helyszínre, majd a munka végeztével ugyanígy „saját lábán” távozott. A félreértést valószínűleg az okozta, hogy a daru első tengelyének kerekei a sérült Bz emelése közben rövid időre leugrottak a sínről, de ez nem okozott semmilyen fennakadást vagy veszélyhelyzetet, hiszen a jármű képes visszaemelni magát a pályára, ebben az esetben is ez történt. A daruval végzett mentés teljesen rendben zajlott."