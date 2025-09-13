A MÁV cáfolja, hogy kisiklott volna a magyarkúti kisiklás mentésére odafelé tartó segélyszerelvény

A sínek Magyarkút és Szokolya között februárban. Fotó: Haász János

Egy Fb-poszt alapján elterjedt, hogy a Magyarkútnál kisklott motorkocsi mentésére érkező segélyszerelvény is kisiklott. Ezt most közleményben cáfolja a MÁV, bár a szövegből az is kiderül, hogy a különleges, daruval is felszerelt jármű egyszer tényleg leugrott a sínről, csak képes volt visszatenni magát.

A motorkocsi fotója a 2024-es vizsgálati jelentésben

A háttér annyi, hogy énteken kisiklott egy motorkocsi Magyarkútnál, a vonaton 20-an utaztak, 2 fő sérült könnyebben. Információnk szerint a pályamester már korábban jelezte, hogy baj lehet a Vác-Balassagyarmat vonalon, mégsem állították le a vonatközlekedést. Munkatársunk pedig pár hónappal korábban le is fotózta, milyen szörnyű állapotban voltak a sínek azon a vonalon.

A MÁV friss közleménye így szól: