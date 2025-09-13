Magyarország is aláírta az orosz provokációt elítélő nyilatkozatot

Lengyelország és mintegy negyven szövetségese pénteken felszólította Moszkvát az ENSZ-ben, hogy hagyjon fel a provokációkkal, utalva az orosz drónok belépésére a lengyel légtérbe.

„Azért vagyunk itt, hogy kifejezzük mély aggodalmunkat és felhívjuk a nemzetközi közösség figyelmét a nemzetközi jog és az ENSZ Alapokmányának Oroszország által történt újabb nyilvánvaló megsértésére” – jelentette ki Marcin Bosacki lengyel külügyminiszter-helyettes az ENSZ Biztonsági Tanácsának országa kérésére összehívott rendkívüli ülésén.

Fotó: WOJTEK RADWANSKI/AFP

„Azért kértük a tanácskozás összehívását, mert Oroszország meggondolatlan tettei nemcsak a nemzetközi jog megsértését jelentik, hanem (a helyzet) destabilizáló kiszélesedését is, amely az egész régiót sokkal közelebb viszi egy konfliktushoz, mint bármikor az elmúlt években” – tette hozzá a külügyminiszter-helyettes, felolvasva egy nyilatkozatot

mintegy negyven ország – közöttük a 26 másik európai uniós tagállam, Ukrajna, az Egyesült Államok, Japán és Kanada - nevében.

„Felhasználjuk az alkalmat, hogy megismételjük az Oroszországi Föderációhoz intézett felhívásunkat: haladéktalanul fejezze be az Ukrajna elleni agressziós háborút, mondjon le minden újabb provokációról és tartsa tiszteletben az ENSZ Alapokmányában szereplő kötelezettségeket” – mondta Marcin Bosacki. „Az eszkaláció nem vezethet a békéhez.”

Dorothy Shea amerikai ideglenes ENSZ-nagykövet a BT ülésén kijelentette, hogy az Egyesült Államok NATO-szövetségesei mellett áll szemben az aggasztó légtérsértésekkel, és azt is megjegyezte, hogy Oroszország fokozta az Ukrajna elleni légitámadásokat, amióta Donald Trump amerikai elnök Alaszkában találkozott Vlagyimir Putyin orosz elnökkel. „Ezek a tettek, legújabban az Egyesült Államok szövetségese légterének a megsértése – szándékosan vagy másképp – a konfliktus lezárására irányuló, jószándékú amerikai erőfeszítések iránti nagyfokú tiszteletlenségről tanúskodnak.”

A mintegy húsz drón behatolása a lengyel légtérbe szerdára virradó éjszaka erős felindulást váltott ki Lengyelországban és a nyugati országok provokációnak minősítették. Oroszország tagadta, hogy Lengyelországot támadta volna, és azzal vádolta meg Lengyelországot, amely saját és a NATO-szövetségesei repülőgépeit kényszerült mozgósítani egyes drónok lelövéséhez, hogy nem szolgált kellő bizonyítékokkal arra nézve, hogy a pilóta nélküli repülő szerkezetek oroszok voltak.

„Nem voltak megjelölt célpontok lengyel területen” – mondta a tanácskozáson Vaszilij Nyebenzja, Oroszország állandó ENSZ-képviselője. „Az ebben a légicsapásban használt drónok hatótávolsága nem haladja meg a 700 kilométert, ami lehetetlenné teszi, hogy elérték volna Lengyelország területét". Oroszország tárgyalni kíván Lengyelországgal, ha a lengyel fél valóban a feszültségek enyhítésében érdekelt azok szítása helyett, tette hozzá az MTI szerint.

Nem utoljára jártak orosz drónok a lengyel légtérben az elemzők szerint, a NATO megerősíti keleti szárnyát az orosz dróntámadás után, több ország is katonákat küld Lengyelországba.