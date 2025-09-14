A túszok családjai szerint Netanjahu az egyetlen akadály rokonaik hazatérése előtt

A Hamász által fogvatartott izraeli túszok családjai kijelentették, hogy Benjamin Netanjahu miniszterelnök az „egyetlen akadály” szeretteik hazatérése és egy békemegállapodás létrejötte előtt – írja a BBC. A Túszok és Eltűntek Családjainak Fóruma: Hozzátok Haza Őket Most nevű szervezet a közösségi oldalán azt írta: Izrael múlt heti katari csapása is azt mutatja, hogy valahányszor közel kerül egy megállapodás, Netanjahu szabotálja azt. A nyilatkozat arra reagált, hogy Izrael támadást hajtott végre a Hamász vezetői ellen a katari fővárosban, Dohában. A Hamász közlése szerint öt tagjuk halt meg a támadásban, a vezetők viszont túlélték. Netanjahu szombaton azt mondta, a Katarban élő Hamász-vezetők kiiktatása „megszüntetné a legfőbb akadályt” a túszok szabadon engedése és a háború lezárása előtt. Egyúttal azzal vádolta a Hamászt, hogy minden tűzszüneti kísérletet megakadályoz, csupán azért, hogy elhúzza a gázai háborút.

Benjamin Netanjahu Fotó: MATEUSZ WLODARCZYK/NurPhoto via AFP

A túszok hozzátartozói azonban a miniszterelnök reakcióját „újabb kifogásnak” nevezték. „A katari célzott akció kétséget kizáróan bebizonyította, hogy a 48 túsz hazatérésének és a háború befejezésének egyetlen akadálya Netanjahu miniszterelnök. Eljött az idő, hogy véget vessünk a kifogásoknak, amelyek csupán időhúzásra szolgálnak, hogy hatalomban maradhasson” – írták, hozzátéve, hogy Netanjahu taktikája eddig „42 túsz életébe került, és veszélyezteti a többiek életét is”.

Marco Rubio amerikai külügyminiszter szombaton Izraelbe utazott, és várhatóan találkozik Netanjahuval. Indulása előtt azt mondta, Donald Trump amerikai elnök nem volt elégedett a katari csapással, de hangsúlyozta, hogy az amerikai–izraeli kapcsolatok nagyon erősek.

Füst száll fel Dohában a izraeli támadás után. Fotó: ALI ALTUNKAYA/Anadolu via AFP

„Nyilvánvalóan nem örülünk neki, az elnök sem örült. Most tovább kell lépnünk, és meg kell értenünk, mi következik ezután” – mondta Rubio, hozzátéve, hogy Trump számára továbbra is elsődleges cél az összes túsz hazahozatala és a gázai háború lezárása.

Katar szerint Izrael támadása a nemzetközi jog megsértése, elítélik a támadást, azt gyávának minősítették, és közölték: „a legmagasabb szinten” folyik a vizsgálat. „Ez a bűncselekmény a nemzetközi jogok és normák égbekiáltó megsértését jelenti, és komoly fenyegetést jelent a katariak és a Katarban lakók biztonságára” – tette hozzá a külügyminisztérium szóvivője. Hasonlóan reagált Irán is, veszélyes lépésnek és a nemzetközi jog megsértésének minősítette a támadást.