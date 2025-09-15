A Fidesz hétvégi, DPK-tagoknak szervezett rendezvénye alatt a Tisza kórházaknak visz ajándékcsomagokat

Magyar Péter bejelentette, hogy a Tisza Párt a Tisza szigetek tagjainak felajánlásaiból – egyidőben azzal a fideszes eseménnyel, amit a Digitális Polgári Körök tagjainak szerveznek Budapesten – akciót szervez, hogy minden kórháznak vigyenek fertőtlenítőszereket, higiéniai termékeket és játékokat.

Magyar Péter adományt oszt Csenyétén 2024 telén Fotó: Tisza Párt

A Tisza Párt elnöke szerint a Fidesz 150 millió forintból szervezte a Harcosok Klubja edzőtábort Sátoraljaújhelyen. (A költségeket Menczer Tamás, a Fidesz kommunikációs igazgatója a helyszínen nem tudta megbecsülni a Telex kérdésére.) Magyar szerint a mostani hétvégi BPK-eseményre a Fidesz egymilliárdot költ majd.

Magyar Péter azt írta: „Orbánék tönkretették az állami egészségügyet és kormányzás helyett gyűlöletkeltést folytatnak. A Tisza közössége ellenzékből is segíteni próbál és nemzeti összefogást hirdet.”