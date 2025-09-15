Trump most először mondta ki, hogy az ukrajnai háborúban Oroszország az agresszor

Az amerikai elnök vasárnap újságírók előtt erősítette tovább a Moszkvával szembeni álláspontját, amikor Oroszországot nevezte meg agresszorként, írja a Politico.

„8000 katona halt meg ezen a héten mindét országból. Többen Oroszországból, de ha te vagy az agresszor, akkor több a veszteséged” – mondta Donald Trump.

Majd azzal folytatta, hogy hét háborút akadályozott már meg, és azt hitte, hogy ez is könnyű lesz számára, de ez „nehéznek bizonyul”.

Fotó: KEVIN DIETSCH/Getty Images via AFP

Trump eddig még nem ítélte el Moszkvát az invázió miatt, sőt kormánya februárban Oroszország és Észak-Korea mellé állt, amikor elutasította az ENSZ Ukrajna területi integritását támogató és Oroszországot elítélő indítványát. Ugyanígy kifogásolta azt a februári G7-nyilatkozatot is, amelyben agresszornak nevezték Oroszországot. Áprilisban pedig még Ukrajnát hibáztatta a háborúért, ezt mondta ugyanis: „Nem kezdesz háborút valaki ellen, aki hússzor akkora, mint te, majd reménykedsz, hogy az emberek rakétákat adnak neked.”

Eközben a Kreml szóvivője, Dmitrij Peszkov azt nyilatkozta, hogy a NATO háborúban áll Oroszországgal. Peszkov szerint a NATO lényegében részt vesz ebben a háborúban, ez nyilvánvaló, nem szükséges hozzá újabb bizonyítékot felmutatni, írja a Telex. A NATO azonban nem vesz részt katonákkal a háborúban, a NATO-tagországok pedig kétoldalú megállapodások keretében juttatnak fegyverszállítmányokat Ukrajnába. Az ország pénzügyi segítséget sem a NATO szintjén kap az Egyesült Államoktól vagy az EU-tól. Magyarországot leszámítva azonban az EU és a NATO tagjai egyértelműen kiállnak Ukrajna mellett és az orosz agresszió ellen.