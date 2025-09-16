Első fokon életfogytiglanra ítélték az afgán férfit, aki 2024-ben halálra késelt egy rendőrt Mannheimben

Első fokon életfogytig tartó szabadságvesztést kapott Sulaiman Ataee, aki 2024 májusában halálra késelt egy rendőrt a németországi Mannheimben. A 26 éves afgán férfit gyilkosságért, gyilkossági kísérletért és súlyos testi sértésért is elítélték. A stuttgarti bíróság kizárta a 15 év után alkalmazható feltételes szabadságra bocsátás lehetőségét. Az ítélet azonban még nem jogerős.

Ataee 6 embert késelt meg a mannheimi piactéren, a szélsőjobboldali Pax Europa Mozgalom (BPE) pultjánál. A támadásban az egyik intézkedő rendőr, Rouven Laur meghalt. A sérültek között volt Michael Stürzenberger iszlámellenes politikus is. A támadót végül lövésekkel állították meg.

Az ügyészség bizonyítottnak tekinti, hogy Ataee már évekkel a késelés előtt radikalizálódott, és azonosult az Iszlám Állam nézeteivel. Nemcsak Stürzenbergert akarta megölni, hanem annyi iszlámkritikust, amennyit csak lehetett.

Sulaiman Ataee a tárgyaláson Fotó: MARIJAN MURAT/dpa Picture-Alliance via AFP

Ataee a tárgyaláson beismerte a bűncselekményt, és megbánás jeleit mutatta. Indítékaként a 2023-ban kezdődött gázai háborúra hivatkozott, ami megváltoztatta az életét.

Ataee feltehetőleg 11 éves korában menekült el Afganisztánból. Frankfurtba 2013-ban érkezett. Feleségével és két kisgyerekével a Mannheimtől 35 kilométerre lévő Heppenheimben élt. A késelés előtt ismeretlen volt a rendőrség számára.

A mannheimi késeléssel kapcsolatban Oroszország szerepe is felmerült. A ZDF ugyanis több, gyanús oroszországi internetes keresést is talált a támadással kapcsolatban. Már napokkal a merénylet előtt olyan címszavakra kerestek rá, mint mannheimi terrortámadás, németországi támadás, Michael Stürzenberger elleni támadás, vagy Michael Stürzenberger leszúrása. Emellett a mannheimi piactéren lévő, élőképes webkamerákra és a későbbi elkövető nevére is rákerestek Oroszországból a támadást megelőzően. Az üggyel kapcsolatos nyomozásról ebben a cikkben írtunk bővebben. (via Spiegel)