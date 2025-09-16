Grúziában fogták el a férfit, aki azzal csalt ki milliókat nőkből, hogy egy Putyin-közeli milliárdos örökösének adta ki magát

Az Interpol kérésére vették őrizetbe egy grúziai reptéren a Tinder Swindlert, vagyis Simon Levievet, aki becslések szerint 10 millió dollárt csalhatott össze nőktől 2017 és 2019 között – írja a BBC. A grúz belügyminisztérium hétfőn közölte, hogy őrizetbe vették az izraeli Levievet (eredetileg Shimon Hayut), miután megérkezett az ország délnyugati részén található Batumi repülőtérre.

A férfi csalássorozatáról 2022-ben jelent meg egy dokumentumfilm a Netflixen Tinder Swindler (Tinder-csaló) címmel. Levivev egy Vlagyimir Putyinnal cimboráló gyémántkereskedő üzletember örökösének adta ki magát, előző áldozatai pénzén csábította el az újabbakat, majd belemanipulálta őket több ezer dolláros személyi kölcsönök felvételébe.

A hatóságok nem közöltek részleteket Leviev őrizetbevételéről. Ügyvédje szerint a férfi szabadon utazott a világban, egyelőre ők sem értik az intézkedés okát. Leviev korábban határozottan tagadott minden vádat, amit a dokumentumfilmben fogalmaztak meg róla.