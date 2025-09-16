Grúziában fogták el a férfit, aki azzal csalt ki milliókat nőkből, hogy egy Putyin-közeli milliárdos örökösének adta ki magát

külföld
  • Link másolása
  • Facebook
  • X (Twitter)
  • Tumblr
  • LinkedIn

Az Interpol kérésére vették őrizetbe egy grúziai reptéren a Tinder Swindlert, vagyis Simon Levievet, aki becslések szerint 10 millió dollárt csalhatott össze nőktől 2017 és 2019 között – írja a BBC. A grúz belügyminisztérium hétfőn közölte, hogy őrizetbe vették az izraeli Levievet (eredetileg Shimon Hayut), miután megérkezett az ország délnyugati részén található Batumi repülőtérre.

A férfi csalássorozatáról 2022-ben jelent meg egy dokumentumfilm a Netflixen Tinder Swindler (Tinder-csaló) címmel. Levivev egy Vlagyimir Putyinnal cimboráló gyémántkereskedő üzletember örökösének adta ki magát, előző áldozatai pénzén csábította el az újabbakat, majd belemanipulálta őket több ezer dolláros személyi kölcsönök felvételébe.

A hatóságok nem közöltek részleteket Leviev őrizetbevételéről. Ügyvédje szerint a férfi szabadon utazott a világban, egyelőre ők sem értik az intézkedés okát. Leviev korábban határozottan tagadott minden vádat, amit a dokumentumfilmben fogalmaztak meg róla.

külföld simon leviev interpol grúzia romantikus csalás Izrael csaló tinder csaló tinder swindler vlagyimir putyin
Kapcsolódó cikkek

Hány ezer dollárnyi hitelt vennél fel annak a kedvéért, aki azt állítja, hogy Putyin egyik legjobb barátjának a fia?

A Tinder Swindler című dokunak nem a végkifejlete az érdekes, hanem az odáig vezető út. Hogy valaki miként csalt ki egy rakás jóhiszemű emberből lehetetlen mennyiségű pénzt azzal, hogy egy milliárdos fiának adta ki magát.

Mészáros Juli
FILM