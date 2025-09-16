Rendőrök hallgatják ki a bátonyterenyei önkormányzati dolgozókat a 2024-es választások pénzügyi támogatása kapcsán

Rendőrök hallgatják ki a 2024-es júniusi önkormányzati választással kapcsolatban a bátonyterenyei önkormányzat dolgozóit, értesült a Telex.

A lap úgy tudja, hogy a Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság nyomozói a választások pénzügyi támogatásáról kérdezősködnek. A nyomozás fókuszában egy budapesti székhelyű, papíron tanácsadással foglalkozó cég áll, amely 2024 előtt szerződésben állt az önkormányzattal, de vitatott, hogy történt-e teljesítés vagy sem.

A lapnak Orosz István polgármester is megerősítette a kihallgatás tényét, ő úgy tudja, hogy a nyomozók a legutóbbi önkormányzati választásról tettek fel kérdéseket a dolgozóknak. A rendőrség egyelőre még nem reagált a Telex megkeresésére.

Bátonyterenye. Fotó: Komka Péter/MTI/MTVA

Ahogy arról mi is beszámoltunk, 2024 júniusában Orosz István nyerte a választást az eddigi településvezetővel, Nagy-Majdon Józseffel szemben.

Nagy-Majdon országos hírnévre tett szert, amikor úgy gondolta, az önkormányzat költségén kiviszi barátait és családtagjait a Fradi Leverkusen elleni kupameccsére Németországba. Ehhez a szomszédos falu, Mátranovák kisbuszát kérte kölcsön, amiért a város pénzéből fizetett, a tankolást és az osztrák autópálya-matricát is ebből fedezte. Bár a polgármester szerint ehhez senkinek semmi köze nem volt, a városban úgy látták, a pénznek lenne jobb helye is; az iskolában például nem volt fűtés. Két héttel később Nagy-Majdon értetlenkedve bár, de engedett a nyomásnak, bejelentette, mivel „egyes embereknek ez a jó érzését bántja”, ki fogja fizetni a számlát.