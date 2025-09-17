Kórházba szállították Jair Bolsonarót

Jair Bolsonaro volt brazil elnököt kedden kórházba szállították, miután rosszul lett – írja a CNN.

Jair Bolsonaro 2025. február 18-án Brazíliavárosban. Fotó: Ton Molina/NurPhoto via AFP

A politikus fiának tájékoztatása szerint apjának heves csuklásrohama és alacsony vérnyomása volt, és hányt is. Végül a büntetés-végrehajtás rendőrei kísérték a kórházba, akik az otthonát is őrzik. „Sürgős esetről volt szó” – írta Flavio Bolsonaro, aki arra kért mindekit, imádkozzon az apjáért. A volt first lady, Michelle Bolsonaro arról posztolt, hogy férje több vizsgálaton is átesett, és jelenleg infúziós kezelést kap. „Minden rendben lesz!” – üzente az Instagramon.

Bolsonarót korábban többször is kezelték kórházban, miután hét évvel ezelőtt egy kampányrendezvényen megkéselték. Egyelőre nem tudni, hogy mostani kórházi kezelése összefüggésben áll-e a korábbi támadás következményeivel. A CNN Brasil információi szerint Bolsonaro vasárnap szintén kórházban járt, ahol vizsgálatokat végeztek rajta, valamint eltávolították egyes bőrelváltozásait.

A volt brazil elnököt a múlt héten 27 évnyi börtönre ítélték azzal az indoklással, hogy katonai puccsot tervezett, és a dél-amerikai ország demokráciájának felszámolására törekedett. A 70 éves politikus következetesen tagadja bűnösségét. Elemző cikkünkben azt írtuk, az ítélet nemcsak a brazil köztársaság eddigi 135 évében történelmi, hanem az annál jóval nagyobb múltú, ma súlyos gondokkal küzdő globális demokrácia szempontjából is felbecsülhetetlen jelentőségű lehet.