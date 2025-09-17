Navalnij özvegye szerint két laboratórium is megállapította, hogy megmérgezték férjét

külföld
Két független laboratórium is arra a megállapításra jutott, hogy Alekszej Navalnijt megmérgezték, jelentette be az ellenzéki politikus özvegye. A most közzétett videóban Julija Navalnaja azontúl, hogy felidézte férje utolsó napjait, elmondta, hogy 2024 februárjában sikerült megszerezniük és biztonságosan külföldre szállítaniuk Navalnij biológiai mintáit, amiket két, különböző országban működő laboratórium is megvizsgált.

„Mindkét vizsgálat azt állapította meg, hogy Alekszejt meggyilkolták. (...) Kijelentem, hogy, hogy Vlagyimir Putyin felelős a férjem haláláért”

- mondta.

A legismertebb orosz ellenzéki, Alekszej Navalnij 2024. februárban, 47 éves korában halt meg a Jamal-Nyenyec Autonóm Körzetben található sarkvidéki börtönben, ahol 19 éves büntetését töltötte. Holttestét sokáig nem adták ki, a hivatalos vizsgálatok szerint betegségek kombinációja okozta a halálát, köztük hepatitisz és hasnyálmirigy-gyulladás, amihez szívritmuszavarok is kapcsolódtak. Ezt felesége és a mozgalma végig megkérdőjelezte.

külföld biológiai minta Alekszej Navalnij julija navalnaja mérgezés Jamal-Nyenyec Autonóm Körzet vlagyimir putyin
