Niedermüller visszaszólt a zsidónegyed kiválását forszírozó rabbiknak

„Nagyra értékeljük Frölich Róbert főrabbi és Szabó György MAZSÖK elnök elkötelezettségét Erzsébetváros iránt, de a mi álláspontunk az, hogy Belső-Erzsébetváros valós és létező problémáit csak konstruktív együttműködéssel lehet megoldani, nem az irányítószám megváltoztatásával. A kerület egységének megbontása 2025-ben anakronizmus” – kezdi Niedermüller Péter, Erzsébetváros polgármestere közleményét, amit azután küldött szét, hogy Frölich Róbert országos főrabbi és Szabó György, a Mazsök elnöke kezdeményezést indított arról, hogy a zsidónegyed váljon le Erzsébetvárosról és csatlakozzon a szomszédos V., VI. vagy a VIII. kerülethez.

Niedermüller szerint „egy valódi párbeszéd pedig nem hangulatkeltésen, hanem csak hiteles információkon alapulhat”. Azt is írta, hogy nem tudnak „minden eldobott cigarettacsikk mellé közterület-felügyelőt állítani”, de szerinte „felelőtlenség” lenne „életveszéllyel riogatni, amikor a fővárosban mi költjük a legtöbbet a közterületek takarítására”.

A vendéglátóhelyekkel kapcsolatban azt írta: „2019 előtt nem létezett átfogó szabályrendszer, ezt a lakókkal együtt mi alkottuk meg”, és szerinte „senki nem állíthatja”, hogy Erzsébetváros nem törődik a zsidó hagyományaival. „A zsidó szervezetekkel és vezetőikkel partneri viszonyban vagyunk, önkormányzatunk eddig is minden tőle telhetőt megtett, és a jövőben is meg fog tenni ezekért az értékekért.”