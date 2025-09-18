Orbán Ruszin-Szendiről: „Ha valakinek magától nincs ennyi esze, akkor a hatóságoknak kell eljárniuk”

Az atv.hu rendőrségi forrásokra hivatkozva azt írja, Ruszin-Szendi Romolusztól nem csupán a pisztolyát foglalták le, hanem egyenesen visszavonták a fegyverviselési engedélyét.

Ahogy arról beszámoltunk, csütörtök reggel rendőrök jelentek meg Ruszin-Szendi Romulusz otthonában. A korábbi vezérkari főnök, aki mára a Tisza politikusa, ezt írta: „Elmondták, hogy eljárást indítottak ellenem és egy határozatot mutattak fel, miszerint le kell foglalniuk az engedéllyel tartott fegyveremet. Jelezték, hogy megtagadhatom az átadást és megfellebbezhetem a határozatot. Miután semmilyen jogszabályt nem sértettem, a szükséges engedéllyel rendelkezem és semmilyen takargatnivalóm nincs, a fegyvert átadtam az eljáró rendőröknek.” Azt is hozzátette, a rendőrök közölték vele, hogy „sajnálják, de parancsot kaptak”.

A konkrét eset a pisztollyal egy videó alapján indult, amikor a miniszterelnök arról írt, hogy a volt vezérkari főnök fegyverrel az oldalán tartott lakossági fórumot. Ezt Orbán egy, az Origón közölt videó alapján mondta, amin annyi látszik egyértelműen, hogy a képen nem látható személyhez vagy személyekhez egy szobában beszélő extábornok dzsekije egy helyen hullámot vet. Mint később kiderült, az Orbánék által emlegetett felvétel május 8-án készült a Kobak Klub szeghalmi eseményén, ami pódiumbeszélgetés volt a helyi művelődési központ színpadán.

A miniszterelnök ma is posztolt az ügyről. „Fegyvernek semmi helye a gyűléseken.

Ha valakinek magától nincs ennyi esze, akkor a hatóságoknak kell eljárniuk. El is jártak” – írta a Facebook-oldalán.

Orbán Viktor már februári évértékelőjében is kiemelt szerepet szánt Ruszin-Szendinek a beszédében. „Itt van rögtön a vezérkari főnök dolga. Mértéktartást javaslok mindenkinek. Neki is azt javasoltam volna. A hadseregből a pártpolitikát kifelé kell vinni, nem befelé. A hadseregben csak nemzetstratégiának van helye. A tiszteknek tudniuk kell, hogy ez magasan a pártpolitika felett áll. Rivalizálások, villaügyek, ego-viharok nem méltók a honvédséghez, nem valók a nyilvánosság elé, és különösen nem a politika színpadára. Elvárom Szalay-Bobrovniczky miniszter úrtól, hogy a seregben mindenki eszerint tegye a dolgát. Tisztelet a magyar katonáknak!” – mondta akkor a miniszterelnök.

Magyar Péter, a Tisza Párt vezetője pedig már tavasszal arról beszélt, hogy szerinte a rendszer arra készül, hogy letartóztassák Ruszin-Szendi Romuluszt.

Akkor az ukrán-magyar kémügyként ismert eseménysor kapcsán illették különféle vádakkal a vezérkari főnököt. Az a lakossági fórum is abban az időben volt, amikor a kémügy határozta meg a politikai napirendet, Ruszin-Szendi oldalán a pisztoly viszont eddig senkinek sem tűnt fel. Most viszont, hogy az amerikai Utahban lelőtt Charlie Kirk halála kapcsán magyar kormánypárti szereplők is a politikai erőszakot emelik be témaként, különösen jól jött a Fidesznek a májusi szeghalmi eset.