A Duolingo szerint csakis félreértés miatt indulhatott ellene versenyhivatali eljárás

„Tudunk a magyar Gazdasági Versenyhivatal által indított eljárásról. A Duolingo szorosan együtt működik a hivatallal, és megad minden kért információt” – közölte az amerikai cég a HVG-vel pénteken.

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) szerdán jelentette be, hogy versenyfelügyeleti eljárást indított a Duolingo ellen, mivel a gyanú szerint a cég kereskedelemi gyakorlata több szempontból tisztességtelen. A Duolingo reméli, hogy az ügyet a vizsgálat során sikerül tisztáznia. „Úgy hisszük, mindez félreértés eredménye lehet” – írták.

A GVH baja többek között az, hogy