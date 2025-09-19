Félmilliárd eurót kaphat meg a kormány a befagyasztott uniós pénzekből a szankciók megszavazásáért cserébe

Az Európai Bizottság mintegy 550 millió eurónyi uniós forrás felszabadítását tervezi Magyarország számára, hogy megelőzze Orbán Viktor vétóját az orosz energiahordozó-importot célzó szankciók megszavazásánál, írja a Financial Times.

Az uniós tagállamok nagykövetei pénteken tárgyalták a Bizottság által előterjesztett szankciós csomagot, ami már 2027 januárjától betiltaná az orosz LNG importját. Orosz LNG-t egyébként már csak nyolc uniós ország importál: Belgium, Franciaország, Görögország, Hollandia, Magyarország, Portugália, Spanyolország és Szlovákia.

A Financial Times forrásai szerint több hónapos tárgyalások után az Európai Bizottság várhatóan engedélyt ad a magyar kormánynak, hogy megkapjon 550 millió eurót abból az összegből, amit májusban kért az EU közös költségvetésének felülvizsgálata keretében. A lap szerint a magyar kormány eredetileg 605 millió eurót szeretett volna lehívni.

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke és Orbán Viktor Fotó: ATTILA KISBENEDEK/AFP

Az Európai Bizottság 2022-ben körülbelül 22 milliárd euró értékű Magyarországnak szánt uniós forrást fagyasztott be a kormány jogsértéseire hivatkozva. Ezeknek egy része azóta megérkezett, viszont 1 milliárd euró a lejáró határidő miatt elveszett. Ugyanis a magyar kormány nem hozta meg az EU Tanács által 2022 decemberében előírt intézkedéseket, például nem biztosította az uniós források elköltésének átláthatóságát, különösen a közbeszerzések terén, és nem vezetett be mechanizmusokat a korrupció elleni küzdelemre. 2025 végén újabb 1,1 milliárd eurós részletet veszíthet el.