Félmilliárd eurót kaphat meg a kormány a befagyasztott uniós pénzekből a szankciók megszavazásáért cserébe

POLITIKA
  • Link másolása
  • Facebook
  • X (Twitter)
  • Tumblr
  • LinkedIn

Az Európai Bizottság mintegy 550 millió eurónyi uniós forrás felszabadítását tervezi Magyarország számára, hogy megelőzze Orbán Viktor vétóját az orosz energiahordozó-importot célzó szankciók megszavazásánál, írja a Financial Times.

Az uniós tagállamok nagykövetei pénteken tárgyalták a Bizottság által előterjesztett szankciós csomagot, ami már 2027 januárjától betiltaná az orosz LNG importját. Orosz LNG-t egyébként már csak nyolc uniós ország importál: Belgium, Franciaország, Görögország, Hollandia, Magyarország, Portugália, Spanyolország és Szlovákia.

A Financial Times forrásai szerint több hónapos tárgyalások után az Európai Bizottság várhatóan engedélyt ad a magyar kormánynak, hogy megkapjon 550 millió eurót abból az összegből, amit májusban kért az EU közös költségvetésének felülvizsgálata keretében. A lap szerint a magyar kormány eredetileg 605 millió eurót szeretett volna lehívni.

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke és Orbán Viktor
Fotó: ATTILA KISBENEDEK/AFP

Az Európai Bizottság 2022-ben körülbelül 22 milliárd euró értékű Magyarországnak szánt uniós forrást fagyasztott be a kormány jogsértéseire hivatkozva. Ezeknek egy része azóta megérkezett, viszont 1 milliárd euró a lejáró határidő miatt elveszett. Ugyanis a magyar kormány nem hozta meg az EU Tanács által 2022 decemberében előírt intézkedéseket, például nem biztosította az uniós források elköltésének átláthatóságát, különösen a közbeszerzések terén, és nem vezetett be mechanizmusokat a korrupció elleni küzdelemre. 2025 végén újabb 1,1 milliárd eurós részletet veszíthet el.

POLITIKA Európai Bizottság Magyarország orosz LNG szankciós csomag uniós források financial times orbán viktor
Kapcsolódó cikkek

Az Európai Bizottság egy évvel korábban, már 2027 januárjától betiltaná az orosz LNG importját

Véglegesítették az Oroszország elleni 19. szankciós csomagot, amelyet egyhangúlag meg kell szavazniuk az uniós tagállamoknak is.

Molnár Kristóf
eu

Magyarország 1 milliárd euró uniós forrástól esik el a jogállamisági mechanizmus miatt

A kormány nem biztosította az uniós források elköltésének átláthatóságát, különösen a közbeszerzések terén, és nem vezetett be mechanizmusokat a korrupció elleni küzdelemre.

Herczeg Márk
eu