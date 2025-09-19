Kadirov 17 éves fiára bízták a helyi adó beszedését

Csecsenföld vezetőjének 17 éves fiát, Adam Kadirovot bízták meg azzal, hogy felügyelje az ingatlanadó befizetését az észak-kaukázusi köztársaság önkormányzatainál. Ramzan Kadirov fia fiatal kora ellenére több fontos pozíciót is kapott: 2023-ban először apja személyes biztonsági főnökévé nevezték ki, miután megvert egy rabot, akit azzal vádoltak, hogy elégette a Koránt. A bántalmazásért kormányzati kitüntetést és előléptetést kapott.

Adam Kadirov Fotó: Chingis Kondarov/REUTERS

Adam Kadirov ezen kívül a csecsen Biztonsági Tanács titkáraként, a regionális belügyminisztérium főtanácsadójaként és az orosz védelmi minisztérium két zászlóaljának felügyelőjeként is szolgál. Emellett a gázai humanitárius segélyezési erőfeszítésekhez szükséges adománygyűjtés irányítását is rábízták.

Az idősebb Kadirov, aki 48 éves, 2007 óta gyakorlatilag korlátlan hatalommal irányítja Csecsenföldet, miközben feltétlenül hűséges Vlagyimir Putyinhoz. Sokak szerint Ramzam Kadirov multitehetségű fiát szemelte ki utódjának. Ehhez keresi a jogi lehetőséget, hiszen az orosz törvények szerint a hivatalos kormányzati pozíciók közvetlen átadása családtagoknak nem megengedett, és a régió vezetőjének betöltéséhez szükséges minimális életkor 30 év. (Oc-Media/Moscow Times)