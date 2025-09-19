Ruszin-Szendi Orbánnak: Az én fegyvertartási engedélyemet az Ön alárendeltjei hagyták jóvá

Ruszin-Szendi Romulusz szerint Orbán Viktorból elveszett a tisztelet, így hát ő sem képes tovább tisztelni őt. Ezt pénteki posztjában fejtette ki a tiszás politikus:

„Nem tagadom, én tiszteltem Önt, ahogy ezt bizonyítja a könyvem és interjúk sorozata korábbról. De ez a tisztelet elillant, mint a kámfor, a hatalomféltése okán felvett magatartása miatt. És ezzel egyre többen vannak így ebben az országban, és ezt Önmagának köszönheti. Félelemkeltéssel, fenyegetéssel ezt nem tudja már visszaszerezni!!!”

Ruszin-Szendit az utóbbi napokban a kormány és a médiája egy lakossági fórumon készült felvétellel támadja, amelyen látszik, hogy egy fegyverszerű valami dudorodik ki a politikus kabátja alól. A fegyvert azóta a rendőrök le is foglalták, Ruszin-Szendi szerint azonban engedélye volt rá.

„Az én fegyvertartási engedélyemet az Ön alárendeltjei hagyták jóvá, mert ők is szükségesnek látták” – írta pénteken.

Az esetről Orbán Viktor többször is megnyilvánult, olyat is írt, hogy „fegyvernek, erőszaknak, fegyveres szónokoknak nincs helyük a közéletben”. Pénteki rádióinterjújában Orbán így fogalmazott: „Ha a politikusok azért akarnak fegyvert hordani, mert fenyegetik őket, nekem ágyúval kéne járnom.”

Az egykori vezérkari főnök szerint az ellene indított kampány ideje alatt az általa ismert kormánytagok olyanokat írtak neki, mint „sajnáljuk, Romi, ez nagyon méltatlan hozzád, hánynom kell már ezektől”.

Ruszin-Szendi arra kéri Orbánt, hogy ha szerinte tényleg nincs helye erőszaknak a közéletben, akkor „ne használjon Ön sem olyan retorikát, amely félelemre, erőszakra utal, még ha metaforikus formában is. Az, hogy 2024-ben azt mondta: »Lövök én mindenre, ami mozog, meg suhintok oda, ahova kell…«, ugyanúgy része annak a kultúrának, amely normalizálja az agresszív nyelvet, az ellenségképeket, mint amit most például a honvédelmi minisztere kritizál" – utalt az Orbán tavalyi settenkedő országjárásán elhangzott félmondatra.

Többszörösen párbajképtelen ember

Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter reagált a posztra: „Egy többszörösen párbajképtelen ember helyesírási hibákkal teli írásában a miniszterelnököt támadja, akinek éveken át kegyeit kereste, akinek tevékenységéről korábban csak ájult tisztelettel beszélt, akinek személyéről áradozott.” Gulyás szerint azóta tudni lehet, hogy Ruszin-Szendi célja nem a haza védelme volt, hanem a személyes előrejutás. „Mindezt a hivatalával visszaélve: milliárdos luxusvillával közpénzből, magánéleti helikopterezés és ingyenes zsírleszívás a Honvédkórházban.”