Egy perc néma csenddel emlékeztek Magyar Péterék a hódmezővásárhelyi rendőrkapitányra

Fotó: YouTube/Magyar Péter

Először mécseseket gyújtottak, majd egy perc csenddel emlékeztek Szabó Zsoltra, az öngyilkosságot elkövető hódmezővásárhelyi rendőrkapitányra a Tisza Párt vezetői és támogatói a János kórház előtt. Magyar Péter beszédében részvétét fejezte ki a családdal, és elismételte, amit korábban megírt: hogy olyan országot akar, ahol „a politika nem öl”.

Hogy miért érdemes óvatosan fogalmazni ilyenkor, arról ennek a cikknek a végén írtunk.

A kórház előtti esemény lényege a tiszások által gyűjtött adományok átadása volt. A párt közlése szerint szombaton a TISZA Szigetek több tízezer önkéntesének felajánlásából országszerte 87 kórházhoz visznek fertőtlenítőszereket, higiéniai termékeket és játékokat, mintegy 20 millió forint értékben. Magyar arról beszélt a sajtótájékoztatón, hogy nem bűnözőként, nem suttyomban adják át ezeket a saját pénzből vett adományokat, hanem mint „büszke hazafias magyar állampolgárok, együtt fogunk bemenni a kórházainkba”.

Korábban Magyar arról írt, hogy „minden kórházi vezetőnek megtiltották, hogy szombaton átvegyék a TISZA közösségétől az adományokat. A hivatalos megkeresésünkre a reggeli posztomig az Országos Kórházi Főigazgatóság hivatalosan nem reagált, viszont több kórház telefonon jelezte, hogy felsőbb utasításra nem vehetik át a higiéniai termékeket és fertőtlenítőszereket.”

A sajtótájékoztató végén a kórház kommunikációs munkatársa valóban próbálta megakadályozni, hogy Magyarék bemenjenek az udvarba, és ott adják át az adományokat, de Magyar és a kísérete a kérése ellenére is bement. Amikor a munkatárs azzal próbálkozott, hogy a csoportosulás zavarja a betegforgalmat, Magyar megkérte, hogy mutasson egyetlen embert, aki nem tud tőlük bemenni. Nem tudott ilyet mutatni.