Felpörgő kampány: 52,4 milliárd kormányzati kommunikációra, 738 millió Google-hirdetésekre

52,4 milliárd forint értékben kötött szerződést „kormányzati tájékoztató kampányokra” a Rogán Antal vezette Miniszterelnöki Kabinetiroda 2024 és 2025 júniusa között – írja a G7 saját összesítése alapján. A Kabinetiroda teljes reklámkörtése 2016 novembere és 2025 júniusa között már meghaladta a 300 milliárd forintot. Ennek a hatoda esett az utolsó egy évre – írja a lap.

Fotó: ATTILA KISBENEDEK/AFP

A Political Capital a Google hirdetéseket nézte meg, aminek az ad aktualitást, hogy a Meta mától nem jelenít meg politikai hirdetéseket felületein (ez főleg a YouTube-ot és a weboldalakba beágyazott AdSense-t jelenti). Ebben az évben 737,9 millió forintot költöttek el magyar hirdetők a Google felületein, első sorban YouTube-on 2025-ben eddig. Ennek az összegnek 90 százaléka kormányoldalhoz kötődő szereplőkhöz kötődik. Idén a legnagyobb hirdető az Apáti Bencéhez kötődő Nemzeti Ellenállás Mozgalom, mely mintegy 272 millió forintot költött el, első sorban Magyar Péter és a Tisza ellenes reklámokra. Második legnagyobb költő a Miniszterelnöki Kabinetiroda 120 millióval, őket a Fidesz követi 72 milliós költéssel. Negyedik a Mediaworks 64,4 millióval, az ötödik legnagyobb hirdető pedig 38,6 millióval a Megafon volt.