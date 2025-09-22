Kiderült, ki vette meg az első elárverezett belvárosi palotát

Az Alkotmány utca 27. szám alatti rossz állapotú épület (ez a volt OVIBER-székház) volt az első azok közül az értékes belvárosi paloták közül, melyeket az állam elárverez. Az épületektől azért szabadul az állam, mert az eddig azokban működő intézmények elköltöznek, elsősorban olyan új irodaházakba, melyeket Tiborcz Istvántól, illetve hozzá köthető üzletemberektől vásárolt meg az állam.

Az árverező MNV nem árulja el, kik az új tulajdonosok, de az Alkotmány 27. vevője már felkerült az ingatlan tulajdoni lapjára, és mint kiderült, nem más, mint a Biggeorge 51 Ingatlanfejlesztő Alap, írja a Válasz Online.

Alkotmány utca 27 Fotó: Google Maps

Ennek fő tulajdonosa Nagygyörgy Tibor, az egyik leggazdagabb magyar, már évtizedek óta ingatlanfejlesztéssel foglalkozik.

A Belügyminisztérium sokkal értékesebb épületét szeptember 18-án adták el,50,7 milliárd forintért, még nem tudni, azt ki vette meg. A közeljövőben eladják a Magyar Államkincstár Hold utcai székházát, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal épületét a Széchenyi rakpart – Akadémia u. – Széchenyi u. által határolt épülettömbben és a Garibaldi utca 2. szám alatti épület is, ahol korábban a Rogán Antal minisztériuma alá tartozó Nemzeti Kommunikációs Hivatal működött.

A Nemzetgazdasági Minisztérium szerint az eladások nem az állami vagyon felélését jelentik, hanem „az állam működési költségeinek csökkentését szolgálják”.