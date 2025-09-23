Bevándorlásellenes propagandavideót vetítettek a frissen felújított Keleti pályaudvar homlokzatára

Nagy nehezen hétfőn újranyitották a felújított Keleti pályaudvart, este meg is ünnepelték ezt egy bevándorlás-, Magyar Péter- és EU-ellenes propagandavideó levetítésével.

„Most biztonságban élünk, de csak egy rossz választás, és oda a végén oda a biztonságunk is. Egy rossz választás és mi is bevándorlóország leszünk” – hangzik el a videóban, ami a rosszvalasztas.hu-t reklámozza. Ez a honlap a Jogállam és Igazság Nonprofit Kft-é, a cég ügyvezetője pedig az Alapjogokért Központ vezetője, Szánthó Miklós.

De térjünk is vissza a keletis videóhoz, ami így folytatja: „Tíz évvel ezelőtt Röszkénél történt valami, amit soha nem felejthetünk el. Migránshordák jelentek meg a határnál. Nem jó szándékkal, nem iratokkal, nem kérelmekkel, hanem kövekkel, botokkal és erőszakkal. Nem kértek bebocsátást, mert próbálták áttörni a kerítést” – hallható, közben egy müezzin imára hívó énekét is bejátsszák.

„Országunk őrei szembeszálltak velük. Megállították azokat, akik nem tisztelték a törvényeiket, a határainkat, a hazánkat. Nem hátráltunk. Megvédtük Magyarországot, de a harc nem ért véget. Brüsszel most naponta közel 400 millió forintra büntet minket, mert nem akarunk idegeneket beengedni, de vannak, akik behódolnának Brüsszelnek és beengednék a migránsokat. Látjuk, hova vezetett ez Nyugat-Európában” – mondja a narrátor, miközben Magyar Péter, Manfred Weber és Ursula von der Leyen képe is megjelenik.

„A biztonságunk tehát nem magától értetődő. Egy rossz választás és mi is bevándorló ország leszünk” – zárják.

A főváros a Telexnek azt írta, hogy „a Főpolgármesteri Hivatalhoz közterület-használati engedély iránti kérelem az érintett területre és időpontra nem érkezett, ilyen engedélyt a Hivatal nem adott ki”. A videó kapcsán kérdéseket küldtünk a MÁV-nak, ha válaszolnak, frissítjük a cikket.

A Keleti pályaudvart augusztus 25-én zárták le négy hétre. A felújítás ideje alatt összesen 4,5 milliárd forint értékű beavatkozást végeztek a vasúti infrastruktúrában. A pályaudvart eredetileg vasárnap reggel kellett volna megnyitni a forgalom előtt, de az első vonatokat csak vasárnap délután engedték be az állomásra.

Frissítés (11:38)

A MÁV-csoport a 444-nek azt írta, a fényfestés közterületről történt. „A MÁV-csoporttal kapcsolatban annak hangsúlyozása fontos, hogy a vasútüzemi terület irányában történő fényfestés csak olyan ritka és szűk idősávban elképzelhető, amikor a csarnokba épp nem érkezik járat, így nem áll fenn annak a veszélye, hogy a beszűrődő fény esetleg elvakítja a bejáró vonat mozdonyvezetőjét”. A demonstráció előtt a vasúttársasággal a szervezők és a rendőrség is felvette a kapcsolatot, „így közlekedésbiztonsági kockázatot nem jelentett a fényfestés”.