Hiába ígérte a MÁV-vezérigazgató, hogy hétfőtől „teljes gőzzel” üzemel majd a Keleti, a pályaudvar egy részén még mindig tart a hibaelhárítás

Két nap alatt másodszor is csúszik a Keleti pályaudvar teljes újranyitása. A pályaudvart eredetileg vasárnap reggel kellett volna megnyitni a forgalom előtt, de az első vonatokat csak vasárnap délután engedték be az állomásra. Hegyi Zsolt MÁV-vezérigazgató akkor azt írta, hogy fokozatosan engedik rá a teljes forgalmat a pályaudvarra, de „hétfő reggeltől már teljes gőzzel üzemel majd a Keleti”.

Jóslata azonban sajnos nem jött be. A MÁV ugyanis hétfő hajnalban sajtóközleményt adott ki, miszerint a pályaudvar egy részén továbbra is tart a hibaelhárítás, így néhány vonatot továbbra sem tudnak beengedni a pályaudvarra.

A Keleti pályaudvar épülete Fotó: ATTILA KISBENEDEK/AFP

A fennakadás a győri fővonal járatait érinti. A soproni Scarbantia, a szombathelyi Savaria, a győri Arrabona, a grazi Dráva és Mura InterCityk, valamint a bécsi EuroCityk továbbra is Budapest-Kelenföldről indulnak és addig is közlekednek. Az utasoknak az M4-es metrót ajánlják, a Keleti pályaudvar és Kelenföld között továbbra is elfogadják a vasúti jegyeket.

A Keleti pályaudvart augusztus 25-én zárták le négy hétre. A felújítás ideje alatt összesen 4,5 milliárd forint értékű beavatkozást végeztek a vasúti infrastruktúrában.