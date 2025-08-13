Négy hétre bezár a Keleti pályaudvar, de a MÁV megmagyarázza, miért pont az iskolakezdésre időzítik ezt

Folytatódik a Keleti pályaudvar pályahálózatának felújítása, ezért augusztus 25. és szeptember 20. között négy hétre lezárják a központi pályaudvart. Hegyi Zsolt, a MÁV Zrt. vezérigazgatója hangsúlyozta, hogy a lezárás idején olyan infrastrukturális elemeket újítanak fel, javítanak, cserélnek, amelyek lassították, korlátozták a forgalmat.

A Keleti-programban a következő négy hétben 4,5 milliárd forint értékű beavatkozást végeznek a vasúti infrastruktúrában. Tavaly már a közlekedésbiztonság érdekében több beavatkozást is elvégeztek, de a munka jelentős része most következik.

Fotó: Balogh Zoltán/MTI/MTVA

A vágányzár idejét azért időzítették augusztus 25. és szeptember 20. közé, mert (szerintük) a nyár vége és az ősz eleje közötti időszak a legkevesebb utassérelemmel járó időpont lehet. A Keleti pályaudvar a nyári időszakban rendkívül forgalmas, a nyár végén a turisztikai forgalom csökken, az ősz elején pedig a hivatásforgalom még nem teljes körűen működik. Erre az időszakra olyan forgalmi rendet alakítanak ki, amely az érdeksérelmet, a többlet utazási időt, a kényelmetlenséget leginkább mérsékelni tudja.

Hegyi Zsolt szólt arról is, hogy Magyarországon - de a legtöbb európai uniós országban is - a vasútfejlesztés az elmúlt években leginkább uniós forrásokra alapozódott, ezért az uniós források felfüggesztése súlyosan érinti a vasúti szektort. Így a vezérigazgató szerint alternatív forrásokat kell bevonni, a rendelkezésre álló erőforrásokat pedig a folyamatok átszervezésével hatékonyabban kell felhasználni. A MÁV-csoport ezekben az években mindkét eszközzel igyekszik élni.

Itt jön egy tökéletes bekezdés az MTI tudósításában:

A MÁV vezérigazgatója elmondta, azt reméli, hogy a Keleti-program fordulópont, és egy új fejezet kezdete lehet a magyar vasúti közlekedésben. A kényszerű vágányzárak korszakát felválthatja a pálya fejlesztését lehetővé tevő, tervezett vágányzárak időszaka.

A részletek

A zárás idejére a Keleti pályaudvar helyett a nyugat-magyarországi érintett járatoknál Kelenföld,

a kelet-magyarországiaknál Kőbánya-Felső, illetve Kőbánya-Kispest állomások lesznek a végállomások, ahonnan átszállással tovább lehet utazni.

A nemzetközi vonatok a Keleti helyett a Nyugati pályaudvarra érkeznek.

Az átszállási pontokat úgy alakították ki, hogy rendelkezzenek kötött pályás kapcsolattal, illetve sűrűn közlekedő autóbuszos szolgáltatást is biztosítanak. Az átszállási pontokon megerősített utastájékoztatás lesz.

A Keleti pályaudvar lezárása naponta több tízezer utazást érint, mindenkinek lehetőséget biztosítanak arra, hogy lehetőleg egy átszállással tovább tudjon utazni, ebben a Budapesti Közlekedési Központtal is együttműködnek, és a vasúti jegyeket az érintett BKK-járatokon elfogadják - tájékoztatott Kormányos László, a MÁV Személyszállítási Zrt. vezérigazgatója, és

arra kérte az érintett utasokat, hogy időben tervezzék meg az utazásukat, hosszabb eljutási idővel számoljanak.

További információk a www.mavcsoport.hu/keleti aloldalon, ahol interaktív térkép is segít az utazás tervezésében. (MTI)