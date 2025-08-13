Négy hétre bezár a Keleti pályaudvar, de a MÁV megmagyarázza, miért pont az iskolakezdésre időzítik ezt

Folytatódik a Keleti pályaudvar pályahálózatának felújítása, ezért augusztus 25. és szeptember 20. között négy hétre lezárják a központi pályaudvart. Hegyi Zsolt, a MÁV Zrt. vezérigazgatója hangsúlyozta, hogy a lezárás idején olyan infrastrukturális elemeket újítanak fel, javítanak, cserélnek, amelyek lassították, korlátozták a forgalmat.
A Keleti-programban a következő négy hétben 4,5 milliárd forint értékű beavatkozást végeznek a vasúti infrastruktúrában. Tavaly már a közlekedésbiztonság érdekében több beavatkozást is elvégeztek, de a munka jelentős része most következik.
A vágányzár idejét azért időzítették augusztus 25. és szeptember 20. közé, mert (szerintük) a nyár vége és az ősz eleje közötti időszak a legkevesebb utassérelemmel járó időpont lehet. A Keleti pályaudvar a nyári időszakban rendkívül forgalmas, a nyár végén a turisztikai forgalom csökken, az ősz elején pedig a hivatásforgalom még nem teljes körűen működik. Erre az időszakra olyan forgalmi rendet alakítanak ki, amely az érdeksérelmet, a többlet utazási időt, a kényelmetlenséget leginkább mérsékelni tudja.
Hegyi Zsolt szólt arról is, hogy Magyarországon - de a legtöbb európai uniós országban is - a vasútfejlesztés az elmúlt években leginkább uniós forrásokra alapozódott, ezért az uniós források felfüggesztése súlyosan érinti a vasúti szektort. Így a vezérigazgató szerint alternatív forrásokat kell bevonni, a rendelkezésre álló erőforrásokat pedig a folyamatok átszervezésével hatékonyabban kell felhasználni. A MÁV-csoport ezekben az években mindkét eszközzel igyekszik élni.
A MÁV vezérigazgatója elmondta, azt reméli, hogy a Keleti-program fordulópont, és egy új fejezet kezdete lehet a magyar vasúti közlekedésben. A kényszerű vágányzárak korszakát felválthatja a pálya fejlesztését lehetővé tevő, tervezett vágányzárak időszaka.
Az átszállási pontokat úgy alakították ki, hogy rendelkezzenek kötött pályás kapcsolattal, illetve sűrűn közlekedő autóbuszos szolgáltatást is biztosítanak. Az átszállási pontokon megerősített utastájékoztatás lesz.
A Keleti pályaudvar lezárása naponta több tízezer utazást érint, mindenkinek lehetőséget biztosítanak arra, hogy lehetőleg egy átszállással tovább tudjon utazni, ebben a Budapesti Közlekedési Központtal is együttműködnek, és a vasúti jegyeket az érintett BKK-járatokon elfogadják - tájékoztatott Kormányos László, a MÁV Személyszállítási Zrt. vezérigazgatója, és
arra kérte az érintett utasokat, hogy időben tervezzék meg az utazásukat, hosszabb eljutási idővel számoljanak.
További információk a www.mavcsoport.hu/keleti aloldalon, ahol interaktív térkép is segít az utazás tervezésében. (MTI)