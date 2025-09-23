Oroszország tagadja, hogy köze lenne a koppenhágai légteret megsértő drónokhoz

A dán miniszterelnök szerint az ország „a kritikus infrastruktúrát eddig ért legsúlyosabb támadásnak” volt kitéve, miután egy drónbetörés több órára megbénította a koppenhágai (és az oslói) repülőteret.

Mette Frederiksen elmondta, hogy a hatóságok még vizsgálják, ki állhat a feltételezett hibrid támadás mögött, de azt sem tudta kizárni, hogy Oroszország lenne az elkövető.

Moszkva viszont tagadta, hogy bármi köze lenne az ügyhöz. A Kreml szóvivője, Dmitrij Peszkov alaptalan vádaskodással illette Frederiksent.

A dán rendőrség közölte, hogy hétfő este kettő vagy három nagy méretű drónt észleltek a repülőtér közelében, és ezek láthatóan egy „hozzáértő irányító” kezében voltak, aki demonstrálni akarta, hogy különleges képességekkel rendelkezik. Eddig nem azonosítottak gyanúsítottakat.

A dán rendőrség közlése szerint a drónok több irányból érkeztek, és órákon át fel- és lekapcsolták a fényeiket, mielőtt eltűntek volna.

„A rendőrség úgy ítéli meg, hogy egy felkészült elkövetőről van szó, és a koppenhágai rendőrség szorosan együttműködik a PET-tel [a dán hírszerző és biztonsági szolgálat], a dán fegyveres erőkkel és nemzetközi partnerekkel a már javában zajló nyomozásban” – mondta Frederiksen.

Fotó: STEVEN KNAP/Ritzau Scanpix via AFP

„Természetesen egyetlen lehetőséget sem zárunk ki azzal kapcsolatban, hogy ki állhat a háttérben. És világos, hogy ez illeszkedik abba az eseménysorozatba, amelyet a közelmúltban is láthattunk – más dróntámadások, légitérsértések és európai repterek elleni kibertámadások formájában.”

Egy interjúban azt mondta, az esetet „az európai történések összefüggésében kell vizsgálnunk”.

„Láttunk drónokat Lengyelország fölött, ahol nem lett volna szabad lenniük, tevékenységet Romániában, légitérsértéseket Észtországban, a hétvégén kibertámadásokat európai repülőterek ellen, most pedig drónokat Dániában és Norvégiában” – nyilatkozta a dán DR közszolgálati csatornának kedd reggel Frederiksen.

A dán miniszterelnök szerint a behatolás célja „a zavarkeltés és a nyugtalanság előidézése volt. Félelemkeltés. Annak tesztelése, hogy meddig lehet elmenni, hol vannak a határok”.

Norvégiában az oslói repülőteret szintén le kellett zárni három órára, miután ott is észleltek két drónt.

A két incidens miatt több tízezer utas rekedt a skandináv térségben, és számos járatot át kellett irányítani. A dán és a norvég hatóságok vizsgálják, hogy a két észlelés összefüggésben állhat-e egymással.

Jonas Gahr Støre norvég miniszterelnök azzal vádolta Oroszországot, hogy az elmúlt hónapokban három alkalommal is megsértette Norvégia légterét. Közleményében azt írta: „Oroszország ezen a tavaszon és nyáron három alkalommal is megsértette Norvégia légterét.”

„Nem tudjuk megállapítani, hogy ez szándékosan történt-e vagy navigációs hiba okozta. Az okától függetlenül ez elfogadhatatlan” – mondta.

A három idei norvég incidenst „kisebb volumenűnek” nevezte, mint az Észtországban, Lengyelországban vagy Romániában történt eseteket, de hangsúlyozta: több mint tíz év után ezek voltak az első ilyen esetek. „Ettől függetlenül ezek olyan események, amelyeket nagyon komolyan veszünk” – mondta. (Guardian)