Pirotechnika és megbotránkoztató bekiabálások miatt büntetett az MLSZ

Öt klubot is pénzbüntetéssel sújtott a Magyar Labdarúgó Szövetség fegyelmi bizottsága a szurkolók viselkedése miatt:

a harmadosztályú Tatabánya és az NB I.-es Győrnek azért kell fizetnie, mert szurkolói pirotechnikai eszközöket használtak,

a Fizz Ligában szereplő Újpestet és Nyíregyházát pedig a drukkerek megbotránkoztató kifejezések bekiabálása miatt büntették.

Az NB II.-es Békéscsaba szurkolói megcsinálták: pirotechnikai eszközöket használtak, és megbotránkoztató dolgokat kiabáltak.

A szövetség tájékoztatása szerint a szurkolók rendzavarásai és megbotránkoztató bekiabálásai miatt a Debrecennel, a Diósgyőrrel, a Győrrel, a Ferencvárossal, a Nyíregyházával, az Újpesttel, továbbá a másodosztályban listavezető Budapest Honvéddal szemben indult eljárás.