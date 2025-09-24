A pilisi polgármester szerint egy önkormányzati képviselő 15 éves lányt akart a lakására csalni

Szeptember 21-én, vasárnap jutott tudomásomra a bizonyítékokkal alátámasztott lesújtó hír, hogy Horváth Miklós (akkor még) önkormányzati képviselő, egy 15 éves kislányt akart felcsalni a lakására, provokatív szexuális célzatú üzenetek által

– írja posztjában László Attila pilisi polgármester, aki fel is jelentette a testületbe a Mind Egyet Akarunk Egyesület jelöltjeként bekerült képviselőt. Horváth Miklós egy nappal korábban személyes okokra hivatkozva mondott le a mandátumáról.

Középen László Attila Fotó: Németh Dániel/444

László Attila szerint bizonyítékként Horváth messenger üzenetei és a lány által elmondott „felkavaró és egyben megbotránkoztató történet” szolgált. A polgármester szerint másnap reggel azonnal behívatta Horváth Miklóst az irodájába és felszólította, hogy mondjon le a képviselői mandátumáról, közös megegyezéssel megszüntették a munkaviszonyát, és minden politikai ás társadalmi szervezetből törölteti a tagsági viszonyát, mert „méltatlanná vált arra, hogy a továbbiakban bármilyen közéleti szerepet vállaljon.”

A polgármester számára sem volt fájdalommentes ez a döntés:

Horváth Miklósban bíztam és szerényebb képességei ellenére felépítettem magam mellett, amely által egy közkedvelt és megbecsült tagjává vált a városunknak. De ahhoz, hogy megvédjem közösségünket, a nemzet és Pilis javát szolgáló céljaink további képviseletét, valamint kizárjam az ismétlődés kockázatát, nem dönthettem másként.

A pilisi polgármester legutóbb egy hónapja került a hírekbe, miután az első városvezetők között döntött az önrendelkezési törvény alkalmazásáról. Tavaly pedig ebben a riportban számoltunk be László Attila polgármesteri tevékenységéről. (via 24.hu)