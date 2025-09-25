Lázár: A pedofil rohadjon meg a börtönben, a pedofilokat ki kell herélni

Lázár János csütörtökön a soproni fórumán már az első bekiabálás után rátért a gyerekekkel kapcsolatos visszaélésekre és a Semjén Zsolt elleni vádakra. A miniszterelnök-helyettes hétfőn emelt hangon magyarázta a parlamenti ülésteremben, hogy „soha semmilyen bűnös viszonyhoz nem volt köze”, és egy ördögien felépített karaktergyilkosság folyik ellene, miután az azonnali kérdésekben is megjelentek azok a vádak és sejtetések, miszerint intézetis fiúkkal léphetett szexuális kapcsolatra.

Az építési és közlekedési miniszter bejelentette, hogy a pedofil bűncselekményekkel kapcsolatban két javaslatot tesz le a kormány és a parlament asztalára. Az első az lesz, hogy akit pedofil bűncselekménnyel kapnak el, és bebizonyosodik a bűnössége, azt tényleges életfogytiglani fegyházbüntetésre lehessen ítélni. „Magyarul: a pedofil rohadjon meg a börtönben!” – tette hozzá Lázár. A másik javaslata az lenne, hogy kémiai kasztrálást is elvégeznének a pedofil bűncselekmények elkövetőin. Ezt úgy fogalmazta meg, hogy „a pedofilokat ki kell herélni, nincs más megoldás”.

Ez egyébként valójában egy gyógyszeres kezelés, aminek során olyan antiandrogén készítményeket alkalmaznak, amik csökkentik a libidót és ezzel a szexuális aktivitást. A kezelés végső célja annak megelőzése, hogy a szexuális bűnelkövetők visszaesővé vagy bűnismétlővé váljanak. A gyógyszeres kezelés során a pubertáskorból kinőtt férfiak tesztoszteronszintjét gyógyszer segítségével a pubertás kort megelőző szintre csökkentik. Lázár egyébként azt tartaná igazságosnak, ha kivégeznék azokat, akik gyerekeket erőszakolnak meg, de „az Európai Unió ezt tiltja”.

A Semjén Zsolttal kapcsolatos vádaskodásról azt mondta, hogy ezzel „megpróbálják a kormányt, illetve az állam vezetését destabilizálni, a választópolgárokat elbizonytalanítani, befolyásolni”. Szerinte a pedofília vádjáért is büntetésnek kell járnia. „Ami az elmúlt 72 órában Magyarországon néhány sajtótermék, néhány befolyásos véleményvezér, néhány politikus közreműködésével zajlik, és amelyben politikusokat involválnak, és itt is van egy tábla, tessék. [Lázár itt kimutatott egy »Ki az a Zsolti bácsi?« feliratú táblára.]

Tábla Lázár fórumán Fotó: Windisch Judit/444.hu

Akik ezért fizetnek a kérdezőknek, a parlamenti kérdezőknek, az újságíróknak és itt is, azok a magyar államot akarják meggyöngíteni, Magyarországot és annak kormányát akarják ellehetetleníteni alaptalan vádakkal. Sem a Fidesz-kormányzatban, sem a Fidesz vezetésében egyetlen egy pedofil sincs. Minden vád teljes egészében alaptalan.”