MOHU: Csütörtök reggel újraindult a szemétszállítás

„Elindult a szemétszállítás, zajlanak a tárgyalások a munkavállalókkal – több pontban megállapodás született” - közölte a MOHU csütörtök délután.

Ahogy arról mi is beszámoltunk, a szerdán a kora reggeli órákban előzetes bejelentés nélküli, úgynevezett vadsztrájk kezdődött a jobb munkakörülményekért. A MOHU akkori tájékoztatása szerint a társaság néhány száz munkavállalója az Ecseri úti telephelyen spontán módon nem vette fel a munkát. Ez balszerencsés módon egybeesett a III. kerületi lomtalanítás végével, ami feszültséget szított a kerület vezetése és a MOHU között.

Túlcsorduló szemetesek Párizs utcáin Fotó: VALERIE DUBOIS/Hans Lucas via AFP

A MOHU mostani közleményében azt írja, ma reggel újraindult a szemétszállítás szolgáltatása a fővárosban. A MOHU BUDAPEST vezetése folytatta a tárgyalásokat a szakszervezetekkel, illetve a munkavállalók képviselőivel. Mint írják, a megbeszélésen mindegyik felvetett problémáról egyeztettek, és több, a munkakörülményeket érintő pontban egyezség született. A tárgyalások tovább folytatódnak.