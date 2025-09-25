Sándor Fegyir: Dante is megírta, hogy a pokol legmélyebb bugyrában vannak a semlegesek

„Nem az országok között rossz a kapcsolat, hanem a két kormánynak vannak nézeteltérései” – mondta Sándor Fegyir, Ukrajna magyarországi nagykövete a HVG-nek adott interjújában. A 2024 decemberében Budapestre érkezett, előtte a fronton is szolgált diplomata szerint a kormányok között azért romlottak meg ennyire a kapcsolatok, mert Magyarországon választások lesznek. Utána azonban szerinte vége lesz az egésznek.

Fotó: Németh Dániel/444

„Azért is vagyok itt, hogy a híd szerepét játsszam a két nemzet vagy akár a két kormány között” – mondta magáról, hozzátéve, hogy „most sem a nemzetek, hanem a politikai elitek között rossz a kapcsolat. De nagyon súlyos következményekkel járhat, ha a viszony romlása fentről eljut az alsóbb szintekre is.”

Sándor Fegyir az ukrajnai magyar kisebbségről azt mondta, ami most Ukrajnában történik, az az, ami Magyarországon 1907-ben történt, amikor Apponyi kötelezte minden állami iskolában a nemzeti nyelv oktatását. Azt is mondta, hogy az anyaországi magyarok legfeljebb a Facebookon állnak ki a kárpátaljai magyarok mellett.

„A magyar kormány annyiszor szavazott Ukrajna ellen és annyiszor nem volt hajlandó kiállni Ukrajna mellett, hogy igazán feszültté vált a helyzet. Ilyen körülmények között azok az ukránok, akik nem gondolkodnak, úgy döntenek, hogy minden bajért a magyarok a felelősek. És hol vannak a legközelebbi magyarok? Hát persze itt, Kárpátalján.”

Sándor Fegyir szerint a háború akkor ér véget, „ha Oroszország szétesik, és eljön Moszkva Trianonja”. Azt gondolja, súlyos problémákkal küszködik az orosz gazdaság, ugyanakkor az ukránok is hatalmast árat fizetnek.

„Az ENSZ-ben is látható, hogy az országok döntő többsége Ukrajna mellett áll, még akkor is, ha vannak Oroszország mellett szavazók, illetve tartózkodók. De Dante Alighieri is megírta, hogy a pokol legmélyebb bugyrában vannak a semlegesek. Az ilyenek szótlanul nézik, ahogy megölik a gyerekeket és megerőszakolják a nőket; ahogy a miniszterem, Andrij Szibiha is mondta, a semlegesek számára fontosabb az olajvezeték, mint az Oroszország által meggyilkolt ukrán gyerekek. Mert emlékszünk, az olajvezeték megtámadása miatt volt tiltakozás, a gyerekek halála miatt viszont nem” – mondta Sándor Fegyir. A teljes interjú itt olvasható.