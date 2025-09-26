Másodjára kellett lezárni a dán Aalborg repülőterét azonosítatlan drónok miatt

A dániai Aalborg repülőteret csütörtökön este röviddel háromnegyed tíz előtt zárták le feltételezett dróntevékenység miatt, közölte a rendőrség az X-en. Ez egymás után már a második éjszaka volt, amikor le kellett zárni a repülőteret, előző este a polgári és katonai célokat egyaránt szolgáló légikikötőt mintegy három órára kellett lezárni a légterében tartózkodó drónok miatt. A hét elején egy időre Koppenhága repülőterét is ugyanilyen okok miatt kellett lezárni.
A dán védelmi miniszter még az első aalborgi eset kapcsán csütörtökön azt mondta, hogy az éjszakai drónmozgások olyan hibrid támadások, amelyek katonai és titkos taktikákat ötvöznek, és a félelemkeltés a céljuk. Dán tisztviselők szerint továbbra sem világos, hogy ki áll az incidensek mögött, és Dánia még nem döntött arról, hogy elindítja-e a NATO 4. cikkét, amely lehetővé teszi a tagok számára, hogy konzultációt kérjenek bármilyen biztonsági aggály esetén. A dán hatóságok szerint nincs bizonyíték arra, hogy Oroszország állna a behatolás mögött. A koppenhágai orosz nagykövetség tagadta az „abszurd találgatásokat” az érintettségéről. Az esti lezárás után pénteken hajnali fél egykor nyitották újra a repülőteret.
A múlt héten Lengyelország és Románia légterét orosz drónok, Észtországét pedig orosz repülők sértették meg. A NATO a behatolásokat követően kedden ülésezett, és közös nyilatkozatban ítélte el Oroszország tetteit. Figyelmeztetett, hogy minden szükséges katonai és nem katonai eszközt bevet az önvédelemre. (MTI, BBC)
Oroszország szerint köze nincs az esethez.
A norvég és a dán rendőrség vizsgálja, van-e kapcsolat a két eset között.
