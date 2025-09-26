Nem repültek magyar drónok Ukrajnába, és az ukránok sem jelezték, hogy ilyen történt volna – közölte Orbán Balázs

A magyar-ukrán határon át történt drónrepülésre a Magyar Honvédség nem kapott utasítást és nem is hajtott végre ilyet. Az ukrán féltől sem kaptunk ilyen esetre vonatkozó jelentést – közölte Orbán Balázs egy Facebook posztban.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök péntek délutáni közleménye szerint Olekszandr Szirszkij főparancsnok arról tájékoztatta, hogy az ukrán–magyar határ mentén felderítő drónok sértették meg az ukrán légteret, amelyek Zelenszkij szerint „nagy valószínűséggel” magyarok voltak.

Orbán Balázs szerint azonban mindez „Zelenszkij elnök provokációja egy újabb kísérlet a magyar békepárti pozíció megbontására.” A miniszterelnök politikai igazgatója azt közölte, az ukrán elnök nyomást akar gyakorolni Magyarországra. „Korábban hazánk energiaellátását próbálták ellehetetleníteni fizikailag a Barátság kőolajvezeték elleni támadásokkal, valamint a brüsszeli ügynökeiken keresztül politikai eszközökkel. Ezúttal háborús dezinformációt vetnek be Magyarország ellen” – írta Orbán.

Azt is hozzátette, hogy „Magyarország számos módon segítette Ukrajnát végig a háború alatt: villamosenergiával, földgázzal, üzemanyaggal és humanitárius segítségnyújtással is.”

A Honvédelmi Minisztérium is azt közölte amit Orbán, hogy az állítólagos légtérsértést Magyar Honvédség nem hajtotta végre és nem is kapott erre utasítást.

„Az ukrán féltől sem kaptunk ilyen esetre vonatkozó tájékoztatást, pedig folyamatos kapcsolatban állunk velük. A magyar kormány már hónapokkal ezelőtt megerősítette a keleti országrész légterének védelmét. Magyarországon október közepéig tart az Adaptive Hussars 2025 országvédelmi gyakorlat a NATO keretein belül. A gyakorlatról nemcsak a NATO szövetségeseink, hanem az ukrán fél is folyamatosan tájékoztatást kap” – áll a minisztérium közleményében.

Szijjártó Péter cáfolta először Zelenszkij kijelentését. A külügyminiszter szerint légtérsértő, magyar drónokról beszélő Zelenszkij „rémeket lát”. Szijjártó Péter a reakciójához egy Origo-cikket is csatolt, ami a RIA Novosti orosz állami hírügynökségre hivatkozva állítja azt, hogy Zelenszkijnek nincsenek bizonyítékai a drónincidensre.